Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca che vede come protagonista l'attore Can Yaman e l'attrice Demet Ozdemir. Le anticipazioni della puntata in programmazione lunedì 17 agosto 2020 raccontano che Can Divit ascolterà una discussione che avverrà tra suo fratello e Sanem. Infatti quest'ultima, inconsapevole di essere ascoltata dal fidanzato, accuserà Emre di averla coinvolta in passato nel piano ai danni del suo consanguineo.

Mevkibe (Ozlem Tokaslan), invece, sarà sottoposta a un intervento chirurgico, mentre Ayhan escogiterà un piano per spingere Ceycey a dichiararsi.

DayDreamer, gli spoiler del 17 agosto: Mekvibe si opera, Ayhan vuole fidanzarsi con Ceycey

Le anticipazioni di DayDreamer, riguardanti la puntata in onda lunedì 17 agosto in prima visione su Canale 5, annunciano che ci saranno innumerevoli colpi di scena per i fan della Serie TV.

Scendendo nel dettaglio, Mevkibe dovrà affrontare un momento difficile dopo una cena in famiglia preparata per festeggiare il suo anniversario di matrimonio con Nihat (Berat Yenilmez). La donna infatti, dovrà sottoporsi a una piccola operazione chirurgica alla gola per poter estrarre l'anello che suo marito le aveva nascosto all'interno di una kofte per farle una sorpresa romantica. I dottori decideranno di operare subito la madre di Leyla e Sanem.

Nel frattempo Ayhan (Ceren Tasci) farà finta di essersi fidanzata con Muzaffer per cercare di indurre Ceycey a intraprendere una storia d'amore con lei. Intanto i dipendenti della Fikri Harika si recheranno al Luna Park per scegliere lo spot pubblicitario di un cliente.

Can apprende che Sanem e Emre hanno collaborato

Durante la puntata in programma il 17 agosto, non passerà inoservato il comportamento che Sanem assumerà con Emre (Birand Tunca) nel momento in cui anche quest'ultimo andrà a svolgere un focus group insieme ai suoi dipendenti. Proprio quando questi ultimi saranno impegnati nella preparazione del progetto, la giovane Aydin avrà una dura discussione con il figlio minore di Aziz: in questa circostanza gli rinfaccerà la loro passata collaborazione alle spalle di Can.

Quest'ultimo, però, ascolterà l'intera conversione tra suo fratello e l'aspirante scrittrice, la quale non si accorgerà che il suo fidanzato ha appena scoperto quando accaduto in passato.

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata della serie televisiva turca in tv, ricordiamo che gli episodi di DayDreamer - Le ali del sogno già trasmessi su Canale 5 si possono rivedere in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay, la cui applicazione è disponibile anche per tablet e smartphone.