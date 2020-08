Le anticipazioni di Una vita, relative a ciò che andrà in onda giovedì 20 agosto, rivelano come le proteste per il Banco americano porteranno il caos ad Acacias. Approfittando del trambusto Bellita colpirà Felicia con un uovo, mentre don Ramon racconterà ai suo familiari e a Felipe ciò che ha scoperto sulla banca di cui è azionista Alfredo Bryce. Il padre di Antonito, inoltre, confesserà i suoi sospetti circa l'incidente di cui è stato vittima. Tra Bellita e Felicia il clima sarà sempre più teso a seguito del lancio dell'uovo e ciò porterà a un inaspettato risvolto, che potrebbe mettere nei guai la madre di Cinta.

Bellita lancia un uovo contro Felicia nella prossima puntata di Una vita

Un nuovo appuntamento attende i fan di Una vita nel pomeriggio del 20 agosto, dove Emilio, pur di non perdere Cinta, le dirà di essere pronto a raccontarle il vero motivo per cui l'ha lasciata e che sembrerà essere legato a qualcosa del suo passato. In attesa di scoprire ulteriori dettagli su questa vicenda, Felicia e Bellita non riusciranno a mettere da parte i loro dissapori, tanto che quest'ultima non esiterà ad approfittare del trambusto legato alle proteste, per lanciare un uovo contro la sua "rivale".

Una vita, anticipazioni: Ramon convinto che qualcuno abbia voluto ucciderlo

Se tra Felicia e Bellita i nervi saranno sempre più tesi, don Ramon, giunto finalmente a casa dopo l'incidente con la carrozza, racconterà alla famiglia e a Felipe ciò che ha scoperto sul Banco americano e le notizie non saranno affatto buone.

Ramon sarà anche convinto che ciò che gli è accaduto durante il viaggio non sia stato un incidente. Secondo l'uomo, infatti, qualcuno avrebbe voluto ucciderlo. I telespettatori già sanno che Ramon non sarà lontano dalla verità, dato che saranno stati proprio Alfredo e Genoveva a pianificare il suo attentato.

Guai in vista per Bellita nelle prossime puntate di Una vita

Nel corso della nuova puntata di Una vita, Genoveva avrà un'amara sorpresa. La donna, infatti, scoprirà che Ramon è ancora in vita e che il suo piano volto a eliminarlo non è andato a buon fine. Cosa deciderà di fare? Dando uno sguardo alle anticipazioni sui prossimi episodi, Bellita verrà arrestata dalle guardie per aver fatto del male intenzionalmente a Felicia, mentre Genoveva e Alfredo cercheranno di capire se Ramon ha scoperto qualcosa sul Banco americano prima dell'incidente.

Per scoprire ulteriori particolari in merito alla vicenda legata a Bellita e Felicia e a tutti gli altri protagonisti di calle Acacias, non resta che seguire l'appuntamento di Una vita in onda giovedì 20 agosto su Canale 5, a partire dalle 13:40.