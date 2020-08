Su Canale 5 dal lunedì al venerdì continua ad andare in onda la Serie TV pomeridiana DayDreamer - Le ali del sogno ambientata a Istanbul, e che vede come protagonista principale l’amato attore Can Yaman già conosciuto dal pubblico italiano. Nel corso della puntata che i fan seguiranno il 27 agosto 2020 al solito orario, Sanem Aydin (Demet Özdemir) litigherà con Leyla (Öznur Serçeler). L’aspirante scrittrice sarà su tutte le furie, quando scoprirà che sua sorella si è impossessata dell’unica prova che aveva ottenuto per smascherare Emre Divit (Birand Tunca) e Aylin (Sevcan Yaşar).

La segretaria della Fikri Harika dopo aver visto Sanem piangere, pentita dell’azione fatta non ci penserà due volte a consegnare a Can il documento per fargli apprendere della collaborazione lavorativa segreta tra suo fratello e la darklady.

DayDreamer, anticipazioni episodio di giovedì 27/08: Sanem arrabbiata con la sorella Leyla

Anche il cinquantaduesimo episodio del romantico sceneggiato prodotto in Turchia che verrà trasmesso sul piccolo schermo italiano giovedì 27 agosto 2020, regalerà senza alcun dubbio delle nuove emozioni ai telespettatori. Dalle anticipazioni si evince che Mevkibe riuscirà finalmente ad avere la meglio sulla rivale Aysun. In particolare la signora Aydin dopo tanti sforzi otterrà il titolo di presidentessa dell’associazione del suo quartiere, ma si renderà immediatamente conto che si tratta di un ruolo abbastanza impegnativo.

Nel frattempo Sanem si arrabbierà quando metterà piede nell’ufficio della sorella, per aver riunito tutti i tasselli del puzzle.

L’aspirante scrittrice perderà le staffe per il fatto che capirà che è stata Leyla a farle sparire la cartella in grado di inchiodare Emre e Aylin, ovvero quella contenente l’atto costitutivo della società fondata dai due ex fidanzati.

Can dice a Emre di dimenticarsi di lui, Aysun caccia di casa il figlio Muzaffer

A questo punto Leyla dopo aver avuto l’accesa discussione con Sanem, ancora più assalita dai sensi di colpa per aver protetto il proprio capo inconsapevolmente deciderà di far avere a Can il documento che prova l’alleanza tra Emre e Aylin.

Il primogenito di Aziz non appena l’aspirante scrittrice gli darà la lettera del suo licenziamento, scoprirà dell’inganno di Emre e lo affronterà. Nello specifico il fotografo dopo essersi precipitato nell'abitazione di Aylin, troverà il fratello e gli sottolineerà di dimenticarsi di lui poiché da adesso in poi non vorrà vederlo più.

Per terminare Aysun oltre a impedire al figlio Muzaffer di rientrare in casa, lo caccerà via dandogli dei sacchi pieni con i suoi vestiti.