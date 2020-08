L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 5 riprenderà a partire dal prossimo lunedì 7 settembre, quando su Rai 1 saranno trasmesse le nuove puntate di questa attesissima stagione. Al centro delle trame ci saranno gli sviluppi della storia d'amore clandestina tra Luciano e Clelia, i quali dovranno fare i conti con una clamorosa battuta d'arresto che metterà in forte crisi la loro relazione. Ad anticipare quello che succederà da settembre in poi, è stata l'attrice Enrica Pintore in una recente intervista che ha concesso al settimanale 'Vero Tv'.

Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni nuove puntate:

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5 di settembre, rivelano che Luciano (interpretato dall'attore Giorgio Lupano) verrà a conoscenza del segreto che Clelia e sua moglie Silvia gli hanno tenuto nascosto per tutto questo tempo.

Come svelato da Pintore, il ragioniere della soap opera pomeridiana di Rai 1 scoprirà che a finanziare l'operazione in Svizzera, che permetterà a suo figlio Federico di tornare a camminare, è stato Umberto. Entrambe le donne preferiranno mantenere il segreto per evitare che Luciano possa arrabbiarsi, ma quando scoprirà la verità non la prenderà affatto bene.

Enrica Pintore, infatti, ha anticipato che nelle nuove puntate il rapporto tra il suo personaggio e quello di Luciano entrerà in forte crisi, proprio a causa di questo segreto che lei non ha rivelato al suo amato.

Ma questo non sarà l'unico colpo di scena che infiammerà la trama della quinta stagione de Il Paradiso delle signore.

Federico avrà dei sospetti sulla relazione tra Clelia e Luciano

Sempre nel corso dell'intervista che ha concesso alla rivista 'Vero Tv', l'attrice ha ammesso che Clelia e Luciano dovranno fare i conti anche con i sospetti di Federico, il quale comincerà ad ipotizzare che tra i due possa esserci una relazione clandestina.

Anche questo sarà un gran bel problema per il ragioniere, che dovrà dividersi tra la sua famiglia e la sua amata Clelia. Pur essendo innamorato follemente della capo-commessa del Paradiso, Luciano vorrà tenere in piedi l'armonia della sua famiglia e per questo dovrà gestire al meglio la situazione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della quinta stagione in onda da settembre in poi su Rai 1, rivelano che ci sarà l'ingresso in scena di un nuovo personaggio che potrebbe portare un po' di scompiglio.

Trattasi della giovanissima Giulia Patrignani, che vestirà i panni di Serena Conti. Al momento non si hanno molte informazioni sulla parentela della ragazza con gli altri protagonisti della soap opera, ma non si esclude che possa essere lei quella persona che tornerà dal passato nella vita di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni.