Il Paradiso delle Signore sta per tornare su Rai 1 con le nuove puntate. L'appuntamento è per il 7 settembre, data in cui riprenderanno le trame rimaste in sospeso. Tra queste, c'è senza dubbio il matrimonio ormai al capolinea tra Luciano e Silvia. Per i coniugi Cattaneo non è stato un periodo facile: Federico è rimasto vittima di un incidente stradale che gli ha causato la paralisi alle gambe, gettandolo in una spirale di depressione. Il giovane, come se non bastasse, ha scoperto il tradimento della fidanzata proprio quando era in procinto di sottoporsi ad una delicata operazione, unica possibilità per farlo tornare a camminare.

Nel contempo, Silvia si è fatta coraggio e ha rivelato a Luciano un segreto rimasto sepolto per anni. Federico non è suo figlio ma bensì di Umberto Guarnieri, l'esatta nemesi di Cattaneo. Luciano, deluso da quella che credeva essere una donna onesta, si è rifugiato nelle braccia di Clelia, il suo vero e unico amore. E siamo rimasti così, in una sorta di filo sospeso che vede Federico alla ricerca di risposte e Luciano diviso tra la passione e il senso di responsabilità.

Giorgio Lupano, il volto di Cattaneo nella soap Il Paradiso delle Signore, ha rilasciato un'intervista a Intimità, nella quale ha parlato del futuro del suo personaggio e non solo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni nuove puntate in prima Tv su Rai 1

L'attesa sta per finire, la soap torna sulla Rai dal 7 settembre con gli episodi in prima visione assoluta. Cominciano a trapelare anche le prime anticipazioni, rilasciate dagli attori nelle varie interviste. Ora è la volta di Giorgio Lupano, alias Luciano Cattaneo ne Il Paradiso delle Signore.

L'attore ha fatto il punto sulla situazione sentimentale - alquanto complicata - del ragionier Cattaneo. Da una parte c'è l'amore vero, passionale e travolgente con Clelia Calligaris, l'unica donna capace di farlo sentire vivo. Dall'altra c'è la famiglia, il buon nome, la responsabilità. Peccato che Silvia lo abbia destabilizzato confessandogli la verità sulla paternità di Federico, nato da una relazione con Umberto.

Come potrebbe crederle ancora e vivere accanto a lei?

Un tunnel buio per Luciano nella soap Il Paradiso delle Signore

Nell'intervista al settimanale, Giorgio Lupano ha rivelato che il ragionier Cattaneo sarà in difficoltà. Consapevole di essere innamorato di Clelia e nello stesso tempo delle bugie di Silvia, Luciano si troverà in un tunnel buio, fatto di incertezze e punti interrogativi.

Lupano ha anticipato che nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore: ''Luciano non riesce a lasciare Silvia, manipolatrice e bugiarda, per vivere l'amore con Clelia alla luce del sole''. Il ragioniere però troverà comunque il sorriso dopo aver appreso che Federico, tornato dalla Svizzera, riprenderà l'uso delle gambe.

Continua il triangolo amoroso tra Clelia, Silvia e Luciano

Lupano ha poi aggiunto che nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da settembre su Rai 1, proseguirà il triangolo tra Luciano, Silvia e Clelia. Le due attrici che danno il volto alla bella Calligaris e alla moglie di Cattaneo sono molto amiche di Giorgio Lupano. In particolare, Marta Richeldi (Silvia) e Lupano hanno studiato nella stessa scuola di teatro di Luca Ronconi anni fa.

Nei prossimi episodi della soap Il Paradiso delle Signore, Federico vorrà avere delle risposte in merito alla crisi dei suoi genitori. Silvia e Luciano avranno il coraggio di dirgli la verità? Non resta che attendere la messa in onda della soap che, come confermato dalla Rai, tornerà sul primo canale a partire dal 7 settembre.