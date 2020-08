Non si ferma la messa in onda della soap opera Un posto al sole, che proseguirà con la sua normale programmazione anche nella settimana che va dal 10 al 14 agosto 2020. E gli episodi che saranno trasmessi in prima visione assoluta su Rai 3 si preannunciano decisamente densi e ricchi di novità e di colpi di scena per tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. Occhi puntati sulla bella e giovane Rossella, la quale dovrà fare i conti con un momento di difficoltà dal punto di vista lavorativo che non la lascerà indifferente.

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 10 agosto 2020: Cotugno chiede aiuto a Guido

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata con Un posto al sole che andrà in onda il 10 agosto in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Rossella sarà alle prese con una prova da affrontare in ospedale, legata al tirocinio che sta affrontando. Peccato, però, che l'esito non sarà quello che la ragazza prevedeva: Rossella, infatti, dovrà fare i conti con un momento di difficoltà e di spaesamento. Anche per mamma Silvia, questo non sarà affatto un periodo da 'incorniciare': la donna, infatti, riceverà una brutta notizia. Di cosa si tratta? Lo scopriremo lunedì sera.

E poi ancora gli spoiler della puntata di Un posto al sole, in onda questo lunedì sera, rivelano che Eugenio e Susanna si prepareranno per ritornare di nuovo alle loro vite e riprendere così in mano la quotidianità.

Situazione differente, invece, per Alberto Palladini che proverà a mettere in atto un suo piano per tirarsi fuori dai guai in cui si è cacciato. Anche questa volta, l'uomo agirà a modo suo e non si escludono nuovi colpi di scena imprevisti.

In questo nuovo episodio della soap del 10 agosto, si parlerà anche di Cotugno che sarà alle prese con una vera e propria 'missione impossibile' da compiere e per tale motivo chiederà l'aiuto anche di Guido.

Sempre buoni ascolti per la soap opera Un posto al sole, anche in piena estate

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata della soap opera realizzata a Napoli, va detto che in queste settimane il ritorno in onda di Un posto al sole è stato subito accolto in maniera positiva dal suo pubblico di affezionati telespettatori.

La media, infatti, risulta essere di circa 1.3 milioni a serata con picchi di oltre un milione e mezzo di spettatori.

Per chi non potesse sempre seguire gli episodi della soap in queste calde serate estive, invece, c'è la possibilità di rivederle tutte in replica streaming online, accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima gratuita. In questo modo, infatti, sarà possibile riguardare gli appuntamenti con Un posto al sole in streaming comodamente da un dispositivo mobile.