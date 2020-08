Piccolo cambio di programmazione in arrivo per gli appassionati di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 che vede protagonista Can Yaman. A partire da lunedì 10 agosto, la serie non sarà più trasmessa in prima visione assoluta per una settimana, quella centrale di agosto. La sospensione di DayDreamer, però, durerà soltanto pochi giorni, dopodiché riprenderà la consueta programmazione che forse andrà avanti anche durante la stagione autunnale.

Inizia la pausa per DayDreamer, dal 10 al 14 agosto soap sospesa su Canale 5

Nel dettaglio, da lunedì 10 fino a venerdì 14 agosto 2020, non andranno in onda le nuove puntate di DayDreamer - Le ali del sogno su Canale 5.

La serie tv turca, campione di ascolti del pomeriggio, sarà sostituita dalle repliche della prima stagione de Il segreto, che in queste settimane stanno registrando una buona media di spettatori con uno share che viaggia tra il 16 e il 18%.

Per vedere in onda i nuovi appuntamenti con la soap che vede protagonista l'attore sex-symbol, Can Yaman, bisognerà attendere il prossimo lunedì 17 agosto, quando dalle 2 e 45 del pomeriggio verranno trasmesse le nuove puntate in prima visione assoluta, le quali si preannunciano dense di novità e colpi di scena.

Intanto, però, da casa Mediaset hanno fatto trapelare che probabilmente la soap dei record di questa estate proseguirà la sua messa in onda anche durante la stagione televisiva autunnale.

Qualche settimana fa, infatti, attraverso un tweet ufficiale, Mediaset ha fatto capire che da settembre DayDreamer potrebbe convivere con Il segreto nel daytime della rete ammiraglia. In questo modo, i fan di Can e Sanem, non dovrebbero attendere la prossima estate per vedere in onda il finale di stagione della serie dei record.

Gli spoiler delle nuove puntate di DayDreamer: Can e Sanem in crisi

Le anticipazioni riguardanti i nuovi appuntamenti con DayDreamer che andranno in onda dal 17 agosto in poi su Canale 5, rivelano che tra Can e Sanem ci sarà un nuovo periodo di buio. In particolar modo il fotografo perderà un po' di fiducia nei confronti della sua amata, quando scoprirà che anche Zebercet prova un interesse nei suoi confronti.

Insomma la bella Sanem ha un altro corteggiatore che proverà a conquistarla e questa scoperta farà in modo che Can metta in discussione la sua relazione con la ragazza.

Nel frattempo il giovane Divit dovrà affrontare anche la crisi economica della sua azienda: questa volta sarà costretto a informare tutti i dipendenti della situazione e in particolar modo del fatto che hanno perso un bel po' di clienti.