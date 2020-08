Barbara De Santi è finita al centro del Gossip per via di alcune dichiarazioni che ha rilasciato sul suo profilo Instagram. Nella giornata di venerdì 14 agosto, la dama del parterre di Uomini e donne ha fatto una richiesta ai suoi follower, spiegando che spesso alcune persone le richiedono informazioni o consulenze sui prodotti che utilizza per poi sparire. A tali utenti Barbara ha intimato di non contattarla inutilmente.

De Santi è arrabbiata con chi la contatta e poi sparisce

Durante la mattina di venerdì, Barbara De Santi ha pubblicato delle storie Instagram per spiegare degli atteggiamenti di alcuni utenti che la infastidiscono: ''Ma la gente non sta bene?'' ha esordito.

Barbara ha detto che le persone possono contattarla tranquillamente poiché è sempre disponibile con tutti coloro che le chiedono informazioni: ''Alcuni mi lasciano anche il numero di telefono perché vogliono una consulenza più approfondita''. La dama, però, ha poi notato dei comportamenti da parte di alcuni utenti che l'hanno irritata parecchio: "Spariscono, bloccano, non rispondono''.

'Le persone maleducate non mi devono contattare'

La dama di Uomini e Donne ha aggiunto: ''Le persone maleducate non mi devono contattare. Quelle educate poi possono prendere la consulenza, ascoltarmi, non fare niente. Non mi interessa. Ma le altre per cortesia, se non state bene non contattatemi, vi prego''.

De Santi avrebbe fatto riferimento ad alcuni consigli e risposte che fornisce ai suoi follower in merito ai prodotti che utilizza.

Barbara De Santi potrebbe tornare a Uomini e Donne

Barbara De Santi al momento si sta godendo le vacanze in compagnia degli amici sul lago di Garda, dove vive. Le sue ultime relazioni a Uomini e Donne non sono andate a buon fine e, al momento, l'insegnante sarebbe ancora single.

L'ultimo uomo con il quale De Santi aveva intrapreso una conoscenza all'interno del programma era stato Michele Cesarini, ma la frequentazione con il cavaliere non aveva avuto un lieto fine.

Dal momento che Barbara non ha ancora trovato l'uomo della sua vita, non è escluso un suo ritorno nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Non resta che aspettare le nuove puntate di Uomini e Donne per vedere se Barbara farà ancora parte del parterre femminile della trasmissione. La prima registrazione del programma, secondo i rumors trapelati in rete, dovrebbe essere fatta il 27 agosto.