Valentina Autiero, nella giornata di venerdì 7 agosto, ha confidato ai suoi follower su Instagram di aver attraversato recentemente un periodo non facile nella sua vita privata. Nonostante le apparenze e le sponsorizzazioni che la dama romana fa sui social per lavoro, l'influencer ha detto che spesso, quanto si mostra ai fan, non corrisponde allo stato d'animo reale di una persona. La Autiero ha detto che quest'anno ha proprio bisogno di andare in vacanza.

Valentina Autiero racconta il periodo non facile vissuto ultimamente

Valentina Autiero si è confidata con i suoi follower su Instagram prima di iniziare le ferie.

La dama romana ha detto di sentire la necessità di un periodo di relax: ''Anche se io tendenzialmente non racconto, non è che non mi succede mai niente nella mia vita. Devo dire che non è stato un periodo facilissimo per alcune cose personali''. Valentina ha poi rivolto un pensiero per tutte quelle persone che la giudicano senza essere a conoscenza di come stanno le cose, dandole della superficiale: ''Non è che due foto o delle sponsorizzazioni fanno la persona''. La Autiero ha suggerito a chi la accusa, di imparare a ragionare prima di parlare.

Alcuni atteggiamenti di qualcuno hanno ferito Valentina Autiero

Valentina Autiero ha dato dei dettagli in più sul suo stato d'animo e su quanto successo: ''Alcuni atteggiamenti, come alcuni comportamenti, sicuramente delle persone che fanno parte della nostra vita, feriscono.

Alla fine anche di coloro che non ne fanno parte, perché uno si mette in discussione''. La dama romana ha spiegato che si è preoccupata del messaggio che può far passare alle persone, ma a volte si è resa conto che alcuni commenti che le hanno rivolto sono stati poco costruttivi e cattivi e non ci ha fatto caso.

Valentina non ha specificato a quali messaggi o persone si riferisse, ma ha raccontato che spesso si è trovata a pensare ai giudizi della gente.

I progetti imminenti di Valentina Autiero

Valentina ha concluso il messaggio, confidando ai suoi follower che durante le sue vacanze proverà a rilassarsi e a riposarsi un po'.

La Autiero ha specificato che, anche se per molte persone lei non fa niente, ha un lavoro anche abbastanza faticoso. La dama romana ha concluso i suoi video, chiedendo a chi fosse interessato di seguirla durante il suo viaggio, per vedere quanto condividerà con i suoi follower. Valentina non ha fatto trapelare informazioni riguardo la sua partecipazione nella nuova edizione di Uomini e donne, che riprenderà a settembre. Non resta che attendere la prima puntata del dating show di Canale 5, per scoprire se la dama farà parte ancora del parterre femminile.