Lieto evento in arrivo nella famiglia di Barbara D'Urso. A darne notizia la sorella Eleonora che, su Instagram, ha annunciato di aspettare di una bambina. La conduttrice dunque, tra qualche mese, diventerà zia della piccola Sofia. Una grande gioia per Barbara e la sorella Eleonora che, dopo molti anni passate divise, si sono riconciliate solo qualche anno fa, raccontando la loro storia proprio in uno dei programmi della conduttrice Mediaset. Quest'ultima intanto, si appresta a tornare al lavoro a settembre, sia con il contenitore pomeridiano 'Pomeriggio 5' che con 'Live' e 'Domenica Live'.

Barbara D'Urso diventerà zia di una bambina, la sorella Eleonora è incinta

Una bellissima notizia quella arrivata solo qualche ora a mezzo fa sui social e riguardante la famiglia di Barbara d'Urso. La sorella Eleonora infatti, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato di essere incinta. Barbara quindi, diventerà zia tra qualche mese di una bambina che, come ha rivelato la futura mamma, si chiamerà Sofia. Sui social Eleonora ha postato una divertente immagine di sé, che la mostra con una bella pancia. Tanti gli auguri giunti alla futura mamma, compreso il like della sorella che, al momento, non ha ancora commentato sui social la lieta notizia. Da quanto si apprende, la 44enne sarebbe rimasta incinta prima dell'inizio del lockdown e quindi mancherebbero circa tre mesi al lieto evento.

La sorella di Barbara d'Urso presto mamma di Sofia

Ben presto Barbara D'Urso diventerà zia e questo potrebbe portare lei e la sorella a ritrovarsi di nuovo sedute nel salotto di uno dei suoi programmi per parlare della lieta notizia. Dopo un periodo in cui si erano divise, le due sorelle si sono riconciliate qualche anno fa e da allora non si sono più lasciate, tanto che Eleonora ha partecipato come guest star anche alla fiction 'La Dottoressa Giò'.

Attrice teatrale e televisiva, Eleonora è nata dalle seconde nozze del padre di Barbara con Wanda. La gravidanza di Eleonora arriva a distanza di quattro anni dal matrimonio dell'attrice con Michele, nozze a cui partecipò anche la sorella Barbara.

Barbara d'Urso torna su Canale 5 il prossimo 7 settembre

In attesa di rivedere le due sorelle di nuovo insieme magari a parlare della gravidanza o della nascita della piccola Sofia, la programmazione delle reti Mediaset vedono sempre in prima fila i programmi della conduttrice napoletana. Dalle ultime notizie riguardanti la nuova stagione televisiva, si viene a sapere che Barbara D'Urso tornerà in video il prossimo 7 settembre con Pomeriggio 5, mentre Live-non è la D'Urso e Domenica Live prenderanno il via il 13 settembre.