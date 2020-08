Innumerevoli colpi di scena accadranno prossimamente a Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca che sta registrando oltre il 24% di share sulle reti Mediaset.

Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) deciderà di tradire la fiducia del suo amato. Infatti la giovane stipulerà un accordo segreto con Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) per salvare Can Divit (Can Yaman) dalla prigione in cui è stato rinchiuso.

Daydreamer: Fabbri fa arrestare Can

Gli spoiler turchi di Daydreamer - Le ali del sogno in programma prossimamente su Canale 5 svelano che Sanem compierà un passo azzardato dopo l'arresto di Can. Tutto inizierà quando il fotografo tenterà di riprendersi il 20% delle azioni, cedute ad Enzo.

In dettaglio, Divit verrà sapere che Makinon non vuole più collaborare con l'imprenditore, visto che aveva avuto dei problemi in passato con lui. L'uomo, a questo punto, si dichiarerà disposto a comprare il pacchetto azionario dell'italo-francese in cambio di 8 mila lire turche, anche se subentreranno delle interferenze della perfida Aylin.

Nel frattempo, Fabbri continuerà a mostrarsi arrogante nei confronti di Can, precisandogli che prima o poi riuscirà a sottrargli sia la fidanzata che il profumo di sua produzione. A questo punto, Can furioso colpirà in pieno volto Enzo, che si precipiterà a denunciarlo per percosse e altri capi di imputazione. Per questo motivo, la polizia procederà all'arresto del fotografo.

Can scarcerato grazie a un accordo tra Sanem e Fabbri

Nel corso delle nuove puntate della serie tv, Sanem di sentirà terribilmente in colpa nei confronti del fotografo. Per tale ragione, la giovane chiederà ad Enzo un appuntamento per informarlo di essere disposta a cedergli la ricetta del profumo, se ritirerà la denuncia nei confronti di Can.

A tal proposito, l'imprenditore darà l'impressione di accettare l'accordo, facendo firmare alla ragazza un contratto per obbligarla a rispettarlo. Lei lo pregherà di non raccontare del loro incontro a Can.

Purtroppo la situazione si complicherà quando Fabbri cederà le sue azioni alla complice Aylin.

Proprio quest'ultima verrà assunta dall'italo-francese per spiare le mosse della Fikri Harika. A tal proposito, la Yuksel giustificherà il ritorno all'agenzia pubblicitaria, inventandosi una scusa a cui non crederà nessuno dei dipendenti. L'unica a sapere la verità sarà Sanem, che però non potrà dire a Can di aver avuto un accordo con Fabbri per scarcerarlo.