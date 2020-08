Continuano le vacanze estive di Belen Rodriguez: oltre a fare la spola tra Roma e Ibiza per registrare le nuove puntate di Tu sì que vales, la showgirl si sta concedendo dei fine settimana in compagnia delle sue persone del cuore. La conduttrice argentina, infatti, sta trascorrendo questi primi giorni di agosto tra Capri e Amalfi con il piccolo Santiago e la sorella Cecilia: dei tanti uomini che le sono stati affiancati dalle riviste di Gossip, invece, non vi è alcuna traccia.

Weekend in famiglia per la neo single Belen

I magazine di gossip continuano a lanciare indiscrezioni su nuovi, presunti amori, ma in realtà Belen Rodriguez sembra intenzionata a godersi l'estate da single e circondata soltanto dai suoi affetti.

Chiusa la breve frequentazione con Gianmaria Antinolfi, oggi la showgirl è libera e concentrata soltanto sul suo bambino di sei anni e mezzo.

Pare che il flirt con l'imprenditore campano fosse una mossa studiata dall'argentina per provare a far ingelosire l'ex marito Stefano De Martino, e per questo motivo sarebbe tutto finito nel giro di poche settimane.

Rientrata dalla villa che ha affittato a Ibiza per sé e per un gruppo ristretto di amici, la conduttrice Mediaset è volata in Campania per un weekend in famiglia. A far compagnia alla soubrette nelle gite in barca o nella casa nella quale sta soggiornando a Capri sono solo Santiago e la sorella Cecilia che stavolta non è accompagnata dal fidanzato Ignazio Moser.

Belen torna a Capri dove aveva baciato Antinolfi a giugno

Da quando è rientrata in Italia, Rodriguez sta pubblicando tante Instagram Stories ogni giorno, come a voler condividere con i suoi follower i momenti più belli della sua vacanza in Campania. Dalle gite in barca con Cecilia ai pranzi e alle cene in posti esclusivi di Capri: sono questi i contenuti che è possibile vedere sul profilo personale della showgirl argentina.

Belen Rodriguez, dunque, ha deciso di tornare per la seconda volta nel giro di un mese sull'isola dove era stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi con Gianmaria Antinolfi. A fine giugno, infatti, la soubrette si era concessa un weekend di relax tra Napoli e Capri (in occasione del 35esimo compleanno dell'imprenditore) e proprio in quella circostanza era stata fotografata mentre baciava l'uomo che sembrava aver preso il posto di Stefano De Martino nel suo cuore.

Michele Morrone potrebbe essere un nuovo corteggiatore di Belen

Se Gianmaria Antinolfi sembra essere sparito in breve tempo dalla vita di Rodriguez (il settimanale Chi ha parlato di una pressione mediatica che l'imprenditore non avrebbe retto) potrebbe esserci un altro corteggiatore per la showgirl.

La rivista Chi sostiene che la 35enne argentina starebbe scambiando da un po' dei messaggi privati sui social network con l'attore e cantante Michele Morrone. Tuttavia, questi pare non sia presente nella vacanza che Belen si sta concedendo a Capri e ad Amalfi con il figlio e la sorella Cecilia.

L'ex marito Stefano De Martino, intanto, continua a tacere sulle chiacchiere che circolano sul suo conto: nei giorni scorsi, ad esempio, Nuovo ha riportato le dichiarazioni di un presunto amico del napoletano sulla fine del matrimonio con Rodriguez: "Lui non ne parla perché prova molto dolore per questo ennesimo fallimento.

La seconda volta fa ancora più male".

La reticenza del conduttore nel farsi vedere in pubblico accanto alle donne con le quali esce deriverebbe da una sua esigenza di tutelare Santiago per evitare di confonderlo.