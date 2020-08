Nuovo spazio con le anticipazioni su Beautiful: gli spoiler delle puntate trasmesse un anno fa negli Usa e nelle prossime settimane in onda su Canale 5 anticipano che il piccolo Douglas comincerà ad avere dei timori per aver svelato lo scambio delle culle. Il figlio di Caroline, in particolar modo, confiderà a Ridge Forrester e Brooke Logan di temere la reazione del padre Thomas perché è cattivo.

Beautiful: Douglas teme la reazione di Thomas per aver svelato la verità su Beth

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful svelano che Douglas apparirà impaurito e rammaricato per non essere riuscito a tenere a lungo il segreto sullo scambio delle culle.

Liam e Hope, infatti, potranno riabbracciare Beth grazie a una sua rivelazione.

Intanto Steffy sarà costretta a separarsi da Phoebe, la bambina che ha cresciuto come se fosse sua figlia biologica. In questo frangente, Ridge riuscirà a calmare la Forrester, in preda a una crisi in seguito alla scoperta del crimine del dottor Reese. Se i due ritroveranno l'armonia grazie alla vicinanza della loro primogenita, Brooke e lo stilista appariranno molto preoccupati per la salute psicologica di Steffy e furiosi con Thomas, scomparso nel nulla a bordo di un elicottero.

Nonostante questo, la coppia dovrà prendersi cura del piccolo Douglas. A tal proposito, il figlio di Caroline temerà che suo padre possa prendersela con lui, in quanto ha svelato la verità su Beth.

Per questo motivo, Ridge cercherà di tranquillizzarlo, dicendogli che ha fatto la cosa giusta.

Ridge e Brooke rincuorano Douglas

Stando alle trame della soap opera americana trasmesse a breve in Italia, si evince che Douglas tornerà a sorridere grazie alle parole rassicuranti del nonno. In seguito, il bambino troverà il coraggio di raccontare allo stilista che suo padre è cattivo, aggiungendo che sua madre Caroline gli ha insegnato a non raccontare bugie.

Ridge e Brooke, a questo punto, prenderanno tra le braccia il nipote, stringendolo forte in un abbraccio sincero. In questo frangente, Forrester sarà sopraffatto dalle lacrime al ricordo della sfortunata Caroline, tanto da lasciare la stanza per qualche minuto.

Hope e Liam di nuovo felici grazie al figlio di Caroline

La nonna proporrà a Douglas di dare la buonanotte ad Hope e Liam per fargli vedere che sono finalmente felici grazie al suo gesto. I genitori di Beth esprimeranno al ragazzino la loro profonda gratitudine, ricordandogli che si prenderanno cura di lui in ogni momento. Il figlio di Caroline apparirà rincuorato dalle rassicurazioni di Hope e Liam, mentre Ridge e Brooke che tireranno un sospiro di sollievo. Nonostante questo, tutti temeranno il ritorno di Thomas, il quale potrebbe prendersela col figlio dopo il fallimento del suo piano.