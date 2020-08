Sembra quasi certa la presenza di Alessandro Basciano sul trono di Uomini e donne, il dating-show di Maria De Filippi che prenderà il via il prossimo settembre su Canale 5. Manca ancora l'ufficialità da parte della redazione del programma ma la pagina social uominiedonneclassicoeover dà per certa la sua partecipazione. Se la notizia venisse confermata, l'ex tentatore di Temptation Island andrebbe a sedersi accanto a due dei tre ragazzi selezionati dalla redazione, i cui video di presentazione sono attualmente su Witty tv.

Alessandro Basciano a un passo dal trono di U&D

La notizia deve ancora essere confermata ma sembra certa la presenza del single Alessandro Basciano nella prossima edizione di Uomini e Donne.

Il giovane quindi, dovrebbe essere uno dei nuovi tronisti. A lanciare l'indiscrezione, la pagina social uominiedonneclassicoeover, sempre ben informata su ciò che succede dietro le quinte del programma di Maria de Filippi. Secondo quanto pubblicato, Alessandro siederà sull'ambita sedia rossa accanto ad altri due ragazzi scelti dal pubblico attraverso una selezione a tre. Su Witty tv da alcuni giorni, i fan di U&D sono chiamati a dare la loro preferenza tra Gianluca, Davide e Blanda, tre ragazzi sconosciuti e dai caratteri molto diversi tra loro, pronti a mettersi in gioco e a cercare l'amore all'interno del programma.

Alessandro Basciano e Valeria non stanno insieme

Sempre attraverso i canali social si viene a sapere che la prima registrazione della nuova stagione si terrà il 27 agosto prossimo, salvo imprevisti.

La notizia secondo cui Alessandro Basciano sarebbe uno dei tronisti, come prevedibile, ha scatenato la reazione immediata del web e delle fan dell'ex tentatore che, da diverse settimane, chiedevano per il loro beniamino un posto sull'ambita sedia rossa. Il giovane si è fatto apprezzare nell'edizione appena conclusa di Temptation Island, dove si è contraddistinto per il serrato corteggiamento nei confronti di Valeria Liberati.

Come noto, la ragazza ha lasciato il suo fidanzato Ciavy ed è uscita da sola dal programma, dopo un presunto bacio con il tentatore. Da quanto si sa, attualmente tra Valeria e Alessandro sembra esserci una bella amicizia e nulla più.

Alessandro è single, troverà l'amore a Uomini e Donne?

Alessandro Basciano, rispondendo ad alcune domande dei follower solo qualche giorno fa, si è dichiarato single, motivo per il quale in molti non escludono la possibilità che il giovane sia uno dei tronisti della prossima stagione, così come annunciato da uominiedonneclassicoeover.

A domanda diretta, Alessandro non si è sbilanciato e si è limitato a dire: 'Non posso rispondere', aggiungendo. 'prima o poi l'amore arriverà anche per me'. Che abbia deciso di trovarlo proprio a Uomini e Donne? Si resta in attesa di un comunicato ufficiale da parte della redazione del programma.