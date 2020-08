Gli spoiler di Tempesta d'amore riservano parecchie novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 agosto, su Rete 4 a partire dalle 19:35, Nadja Holler (interpretata dall'attrice Anna Lena Class) proverà in tutti i modi ad attirare l'attenzione di Tim Degen, tanto da entrare in camera sua per sedurlo. In seguito Franzi sorprenderà Nadja e Tim in camera da letto e rimarrà parecchio turbata da questa cosa. Paul continuerà a sospettare di Annabelle, così la donna inizierà a pensare di fuggire all'estero. Successivamente Hildegard e Alfons si ritroveranno all'improvviso in un bosco con il loro camper, ma i due coniugi non capiranno come il mezzo sia riuscito a spostarsi mentre loro dormivano.

Franzi sorprende Tim e Nadja insieme

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, che verranno trasmesse dal 10 al 14 agosto, Nadja Holler farà di tutto pur di tornare insieme a Tim, tanto da entrerà in camera sua per sedurlo. Dopo essersi scambiati alcuni baci, però, Tim chiederà a Nadja di andarsene, ma nello stesso istante Franzi entrerà improvvisamente nella stanza, sorprendendo i due insieme. La donna sarà alquanto sconvolta di aver trovato Nadja nella camera da letto di Tim, ma sarà ignara del fatto che l'uomo l'aveva respinta poco prima che lei entrasse nella stanza. Non sa che Tim in realtà è innamorato soltanto di lei. Il ragazzo sarà notevolmente affranto per quanto accaduto, vorrà anche chiarire la situazione con Franzi il prima possibile, ma non saprà come fare.

Annabelle organizza la fuga all'estero

Annabelle Sullivan cercherà di allontanare i sospetti di Paul su di lei, ma non avrà un grande successo, per questo organizzerà la sua fuga all'estero. Alfons e Hildegard avranno uno strano risveglio: il loro camper si ritroverà improvvisamente in un bosco e i due non sapranno spiegarsi come siano giunti in quel luogo proprio mentre dormivano.

Franzi dirà a Tim di non essere compatibile con lui, mentre Annabelle vorrà partire il prima possibile. Successivamente arriverà il risultato dell'autopsia di Romy, ma Paul dopo aver letto il responso si arrabbierà con Michael, poiché il risultato si rivelerà abbastanza inconsistente.

Christoph recupera la memoria

Christoph Saalfeld comincerà a recuperare la memoria e ricorderà che mentre era in coma in ospedale, Annabelle è passata a trovarlo. La donna, in quell'occasione, gli aveva fatto una particolare confessione. Secondo il ricordo di Christoph gli avrebbe rivelato tutta la verità riguardo l'avvelenamento di Romy e avrebbe confessato che la vittima in realtà sarebbe dovuta essere Denise. Christoph Saalfeld deciderà di andare subito a parlare con Paul e Michael, ma non riuscirà a contattarli.