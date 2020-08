L’ex di Antonio Spinalbese, Chiara, ha detto la sua opinione sulla nuova conoscenza tra colui che fino a qualche mese fa era il suo fidanzato e Belen Rodriguez. La giovane non ha nascosto di essere infastidita per i numerosi scatti presenti su Instagram. Tuttavia Chiara ha precisato di essere fiera di se stessa, mettendo così a tacere ogni tipo di confronto con la soubrette sudamericana. Belen e Antonio si sono conosciuti a Milano, grazie ad alcuni amici in comune. Dopo le foto del primo bacio scambiato in pubblico, l’ex compagna di Spinalbese si è espressa su Instagram.

Le dichiarazioni di Chiara

Il portale Very Inutil People ha riportato le parole di Chiara, nonché ex compagna di Antonio Spinalbese. La giovane è stata legata sentimentalmente per molto tempo con l’hairstylist, non appartiene al mondo dello spettacolo e vive in Oriente.

“Tra me e Antonio è finita mesi e mesi fa - ha affermato Chiara, la quale non ha nascosto il suo rammarico nel vedere sui social moltissime foto del bacio tra Spinalbese e Belen - Dopo una rottura dà un po’ fastidio”.

In un secondo momento l’ex fidanzata di Spinalbese ha messo a tacere ogni tipo di paragone con la più grande di casa Rodriguez:

“Sono fiera della persona che sono e non mi sento da meno a nessuno”. La giovane ha preferito non esprimere alcun commento sulla nuova conoscenza del suo ex, d’altro canto anche Belen Rodriguez ha scelto la via del silenzio.

Dopo le frecciatine all’ex marito Stefano De Martino e il breve flirt con Gianmaria Antinolfi, la 35enne si gode la nuova conoscenza lontano dai riflettori e, per il momento, i due sembrano essere molto presi l’uno dell’altro.

Belen replica a un suo detrattore

In questa estate rovente Belen Rodriguez si conferma ancora una volta la regina della cronaca rosa.

Nelle scorse ore, la soubrette argentina ha replicato in maniera piccata a un suo detrattore. Scendendo nel dettaglio, un utente ha accusato la 35enne di mettere foto troppo sexy sui social: “Chissà cosa pensa tuo figlio da grande”, ha affermato il follower. La diretta interessata senza giri di parole ha risposto: “Che sono una mamma bella e in gamba”.

Poi, ha aggiunto: “Chissà cosa pensano i tuoi che passi le giornate a scrivere baggianate”.

Belen si è sempre mostrata impassibile alle critiche, ma quando viene messa in discussione come madre non riesce a stare zitta. D’altronde la 35enne ha sempre dichiarato che suo figlio Santiago ha la priorità su ogni cosa.