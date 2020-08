Continuano le avventure di Can Divit e Sanem Aydin, protagonisti della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno: i due attori stanno riscuotendo un enorme successo nel nostro Paese. Se Can Yaman poteva già contare su un numero elevatissimo di fan in Italia, essendo già stato conosciuto per il suo ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, anche Demet Ozdemir, che affianca l'attore nella soap turca, si sta conquistando la simpatia del pubblico. La bella attrice ha rilasciato un'intervista a TeleSette, parlando del suo personaggio ma anche del rapporto con il collega Can.

Demet Ozdemir: 'Di Sanem amo soprattutto l'energia'

Se già Can Yaman aveva chiarito di avere con Demet un rapporto di semplice amicizia e ammirazione, adesso è anche Ozdemir dice la sua sul rapporto con il collega. "Can è un'ottima persona e un grande professionista", ha affermato l'attrice turca di origini bulgare che dà il suo volto a Sanem. Dell'aspirante scrittrice, che ha conquistato l'affascinante fotografo Can Divit, Demet apprezza molte caratteristiche come lei stessa ha rivelato durante l'intervista a TeleSette.

"Di lei amo soprattutto l'energia e la grande forza", ha detto Demet parlando di Sanem Aydin. E di certo l'amata protagonista di Daydreamer dovrà dar fondo a tutte le sue capacità per far fronte agli attacchi della futura suocera che ben presto arriverà sul set della soap a rimescolare ancora una volta le carte.

Ozdemir ha poi sottolineato il fatto che Sanem riponga fiducia nel futuro e abbia grandi sogni da realizzare: anche questa è una caratteristica che avvicina l'attrice al suo personaggio.

L'attrice di DayDreamer: 'Con Can abbiamo improvvisato sul set'

Insomma con Can c'è un bel rapporto, tant'è che è accaduto che i due uscissero insieme ma in amicizia.

Quel che è più importante è che con Can si è instaurata un'ottima complicità durante le riprese di DayDreamer. "Spesso abbiamo improvvisato sul set con ottimi risultati", ha rivelato Demet, confermando l'intesa lavorativa con Can Yaman.

Ben presto nuovi avvenimenti coinvolgeranno i protagonisti della soap turca.

Mediaset, contando sul successo riscosso, ha deciso di mandare in onda gli episodi anche a settembre per poter far gustare al pubblico di Canale 5 il finale della soap. Prima di vedere Can e Sanem sereni e felici tante saranno le avversità da superare: l'energia della protagonista, sottolineata dalla sua interprete, farà da sfondo a tutti gli avvenimenti di DayDreamer - Le ali del sogno.