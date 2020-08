Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati legati per quasi due anni, ma le notizie che stanno circolando in queste ore parlano di possibili nuovi flirt per entrambi. L'ultimo numero di Chi ha confermato il rumors secondo il quale l'argentina starebbe frequentando un parrucchiere molto conosciuto a Milano: i due sarebbero in vacanza a Ibiza con altri amici, ma il loro rapporto potrebbe evolversi in qualcosa di più importante. Il motociclista, invece, sarebbe stato avvistato in Sardegna in compagnia dell'ex fidanzata di Jeremias, la bella Soleil Sorgé.

Secondo flirt estivo per Belen Rodriguez

Da quando è stata ufficializzata la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è costantemente al centro del Gossip per la sua nuova vita da donna single.

Dopo aver avuto un brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi a fine giugno, in questi giorni si dice che la showgirl stia approfondendo la conoscenza con un bel parrucchiere di Milano che le avrebbe presentato Patrizia Griffini, sua cara amica.

A confermare gli indizi che Very Inutil People ha raccolto sulla presunta frequentazione in corso tra la presentatrice e Antonino Spinalbese, è stato il numero di Chi che è uscito il 19 agosto.

"Un nuovo amico è entrato nel cuore e nella casa ibizenca di Belen. Lui è un hairstyilist professionista tra i più amati di Milano e lavora per la catena Coppola".

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha aggiunto che il ragazzo avrebbe cambiato i suoi piani vacanzieri dopo aver conosciuto l'argentina, volando alle Baleari da lei poco prima di Ferragosto.

"Notte e giorno insieme, per una calda e nuova amicizia".

Belen e Stefano De Martino sempre più lontani

Il numero di Chi che è uscito oggi, inoltre, ha aggiornato i suoi lettori sugli attuali rapporti tra la bella Rodriguez e l'ex marito Stefano.

I giornalisti hanno confermato che anche De Martino è in vacanza a Ibiza, ma le sue giornate le trascorre o con il figlio o con lo stilista Marcelo Burlon e altri amici.

"Gli incontri tra i due sono brevi e avvengono soltanto quando lui va a prendere Santiago. Il rapporto tra loro è chiuso. Silenzio e nessuna possibilità di ritorno", si legge ancora nell'articolo che il settimanale ha dedicato all'ex coppia d'oro del gossip nostrano.

Alcune persone molto vicine a Belen, intanto, avrebbero confermato la frequentazione in corso tra lei e Antonino Spinalbese: "Vedremo se questo flirt durerà quanto quello con Antinolfi, già dimenticato dalla Rodriguez".

L'ex di Belen forse vicino all'influencer Soleil

Non solo Belen starebbe vivendo un nuovo flirt estivo, anche un suo famoso ex fidanzato sta facendo discutere per una possibile frequentazione in vacanza con una ragazza conosciuta.

Stando alla segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano ieri sera sui social network, Andrea Iannone sarebbe stato avvistato in Sardegna in compagnia dell'ex compagna del suo ex cognato Jeremias: Soleil Sorgé.

L'influencer napoletana ha fatto sapere che i due sarebbero stati visti al Vesper, un noto lido dell'isola all'ora del tramonto, anche se non esistono ancora prove fotografiche o video di questo inaspettato incontro (dalle Instagram Stories postate dalla ragazza, si sa che lei era sicuramente in questo posto).

Prima di essere accostato all'ex concorrente dell'Isola dei Famosi e di Pechino Express, si diceva che il pilota Aprilia avesse un segretissimo flirt con Cristina Buccino. Sul penultimo numero di Chi, però, è stata la stessa calabrese a smentire questa voce affermando: "Se fosse il mio compagno lo direi, ma non è così. Con buona pace di Belen e Cecilia Rodriguez, alle quali non sto particolarmente simpatica".