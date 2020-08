Gli spoiler della soap opera DayDreamer sono ricchi di sorprese. Nelle puntate già trasmesse in Turchia, e che presto vedremo in Italia, Sanem Aydin (interpretata dall'attrice Demet Özdemir) avrà un grave incidente nel bosco. La donna cadrà in una fossa, ma non potrà cercare aiuto, visto che sbattendo la testa perderà i sensi. Nel frattempo tutti quanti si renderanno conto della scomparsa di Sanem, così inizieranno a cercarla nel bosco. Successivamente Can riuscirà a trovarla all'interno di una buca profonda, ma la donna sarà in brutte condizioni.

Can ancora innamorato di Sanem

Nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda prossimamente in Italia, Can Divit sarà molto combattuto riguardo i sentimenti nei confronti di Sanem Aydin.

Intanto lo staff dell'azienda verrà invitato a partecipare a una caccia al tesoro nel bosco, utile a rafforzare la coesione del gruppo di lavoro. Quest'ultima, nel corso della caccia al tesoro, si perderà tra i sentieri del bosco e avrà un bruttissimo incidente: cadrà senza rendersene conto dentro una fossa. Purtroppo, però, Sanem non sarà in grado di chiedere aiuto, poiché nell'impatto sbatterà la testa perdendo i sensi. Tutti quanti si renderanno conto della scomparsa improvvisa della donna e andranno subito a cercarla, anche Can parteciperà alle ricerche di Sanem e sarà notevolmente in ansia per lei.

Can cerca Sanem nel bosco

Can sarà molto preoccupato per la sua Sanem, così comincerà a urlare disperatamente il suo nome nel bosco, con la speranza di farsi sentire dalla donna.

Nel frattempo tutti quanti saranno sfiniti, così decideranno di abbandonare le ricerche della giovane, tranne Can: l'uomo non si arrenderà e continuerà a cercare senza tregua la sua amata. Poco dopo la ritroverà in una buca alquanto profonda, ma la donna sarà priva di conoscenza. Successivamente il fotografo si calerà nella fossa per soccorrere la donna, la quale sarà ancora viva.

Sanem riporterà molte ferite, alcune gravi, inoltre si temerà che il colpo alla testa possa aver causato ulteriori danni. In seguito Can riuscirà a svegliare Sanem e a portarla fuori dalla buca, per poi chiamare immediatamente i soccorsi.

