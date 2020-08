I giornalisti di Chi ne sono certi: tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è in corso un flirt che è destinato a far discutere ancora a lungo. I bene informati sostengono che i due si siano incontrati per caso poco prima di partire per le vacanze: lui l'avrebbe aiutata a ritoccare la tinta ai capelli, e da quel momento sarebbe iniziato un serrato corteggiamento. La rivista di Gossip, inoltre, aggiunge che Stefano De Martino avrebbe ricevuto un altro "due di picche" dall'ex moglie a Ibiza, dove si trovano entrambi per gli ultimi scampoli d'estate.

Dettagli sull'inizio della conoscenza tra Belen e il parrucchiere Antonino

Il numero di Chi che è uscito oggi, mercoledì 26 agosto, conferma la frequentazione in corso tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo che il settimanale Vero ha pubblicato le foto dei primi baci che i due si sono scambiati per le vie di Milano prima delle vacanze, iniziano a trapelare nuove indiscrezioni su come la coppia si sarebbe formata poco tempo prima di volare a Ibiza.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini, dunque, sostiene che l'argentina abbia conosciuto la sua nuova giovane fiamma per caso: avendo bisogno di un ritocco alla tinta dei capelli, la showgirl si è rivolta ad alcuni parrucchieri amici di Patrizia Griffini perché il suo non era disponibile.

Il 25enne si sarebbe recato a casa della presentatrice per sistemarle la chioma prima della trasferta alle Baleari e, tra una chiacchiera e l'altra, le avrebbe strappato un invito a cena.

La complicità tra Belen e Antonino è stata fortissima sin dal primo incontro, tant'è che lui ha deciso di modificare i suoi piani e trascorrere le sue ferie sull'isola spagnola dove la soubrette soggiorna con il figlio e pochi fidati amici.

Il 'no' di Belen al ritorno con Stefano De Martino

La scintilla tra Belen e Spinalbese, dunque, secondo Chi sarebbe scoccata al loro primo casuale faccia a faccia a casa di lei: da quel giorno, infatti, i due avrebbero iniziato un flirt segretissimo, fatto di incontri sia a Milano che a Ibiza.

La rivista di gossip, inoltre, aggiorna i curiosi sugli sviluppi che ha avuto il controverso rapporto tra la Rodriguez e il suo ex marito: i giornalisti, infatti, continuano a sostenere che De Martino si sia pentito d'aver lasciato per l'ennesima volta la moglie e che le stia provando tutte pur di riconquistarla.

"A nulla è valso il ritorno di Stefano, anche lui volato alle Baleari. È stato scaricato nuovamente dall'argentina", si legge sul numero del settimanale che è uscito in queste ore, mercoledì 26 agosto.

Il due di picche che avrebbe ricevuto dalla madre di Santiago, avrebbe spinto il bel napoletano a proseguire le sue vacanze sull'isola in compagnia di un ristretto gruppo di amici, tra i quali lo stilista Marcelo Burlon.

Belen torna a sorridere dopo la separazione e il flirt con Antinolfi

Si sa ancora poco della conoscenza in corso tra Belen e il parrucchiere 25enne che ha incontrato per caso poco prima delle vacanze. I curiosi hanno scovato su Instagram gli indizi a conferma del fatto che i due stanno soggiornando nella stessa villa a Ibiza, ma per ora preferiscono non rendere pubblico il loro legame.

Il flirt con il bell'Antonino, però, non è il primo per la Rodriguez quest'estate: tra la fine di giugno e i primi di luglio, infatti, la soubrette è stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi con Gianmaria Antinolfi, un imprenditore campano col quale ha vissuto una breve passione.

La vita privata dell'argentina, però, è tornata prepotentemente al centro del gossip la scorsa primavera, quando è stata ufficializzata la separazione da Stefano De Martino: si dice sia stato lui a mettere fine al matrimonio per incompatibilità di carattere.