La frequentazione in corso tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, continua a far discutere. Se i diretti interessati preferiscono non commentare le foto e le indiscrezioni che circolano sul loro giovane rapporto, una persona molto vicina al parrucchiere si è esposta sui social network con parole significative. L'ex fidanzata del 25enne, Chiara, ha condiviso con i suoi follower la sensazione che prova tutte le volte che si imbatte per caso nelle immagini della nuova coppia.

Il commento della ex di Spinalbese sul legame con Belen

La conoscenza tra Belen e Antonino Spinalbese prosegue in quel di Ibiza: anche se i due stanno ben attenti a non riprendere mai l'altro nei video che pubblicano su Instagram, ci sono dei particolari che confermano che si trovano sotto lo stesso tetto da ormai due settimane.

Come riporta Very Inutil People, Rodriguez e l'hairstylist che sembra averle rubato il cuore, soggiornano in una villa dell'isola da poco prima di Ferragosto: un lampadario e una jeep sono l'ennesima prova a dimostrazione del fatto che i due condividono la stessa casa e queste ultime giornate di vacanza.

Se i diretti interessati preferiscono tacere sulla loro chiacchierata relazione, l'ex fidanzata del 25enne si è sbilanciata sui social network con affermazioni destinate a far discutere.

Si chiama Chiara l'ultima fiamma del parrucchiere di Milano, quella con la quale ha avuto una lunga relazione fino a pochi mesi fa, ovvero fino a quando lei non è partita per la Thailandia, dove vive attualmente.

Chiara si sbilancia su Belen e Antonino: 'Non è piacevole'

Il blog Very Inutil People ha anche intercettato il commento che la ex di Spinalbese ha fatto su Instagram sulla frequentazione in corso tra lui e Belen Rodriguez.

La bella Chiara, dunque, ha risposto alla curiosità dei suoi follower con queste parole: "Mi scrivete per sapere come sto, sto bene.

Tra me e Anto è finita mesi fa. Ovvio, non è piacevole aprire IG e ritrovarsi in esplora 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro".

"In una situazione normale, questo non accadrebbe. Dopo una rottura, dà parecchio fastidio".

La ragazza che oggi vive a Taiwan, ha precisato di sentirsi fiera della persona che è e di non considerarsi inferiore a nessuno.

Con queste ultime affermazioni, la giovane potrebbe aver fatto riferimento all'argentina e alla sua indiscussa bellezza.

Chiara ha concluso il suo sfogo con la seguente richiesta: "Non inviatemi più questi articoli, se volete evitare di essere mandati a quel paese in cinese".

Belen tace sulla frequentazione con il parrucchiere 25enne

È da una decina di giorni che sul web e sulle riviste di Gossip impazza la notizia sul nuovo flirt estivo di Belen Rodriguez. Dopo aver frequentato per meno di un mese l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, oggi la showgirl sembra aver ritrovato la serenità accanto a un ragazzo che ha dieci anni in meno di lei.

Il bel Antonino Spinalbese, infatti, ha 25 anni e fisicamente assomiglia moltissimo agli ultimi ex dell'argentina.

Il parrucchiere di Milano, infatti, ha dei tatuaggi quasi identici e negli stessi punti del corpo di Stefano De Martino, ma anche il suo viso ricorda tanto sia quello del napoletano sia quello di Andrea Iannone e Fabrizio Corona.

A proposito del motociclista, indiscrezione di qualche giorno fa è che la presentatrice Mediaset sfoggerebbe ancora l'anello che lui le ha regalato nel 2017, ovvero quando facevano coppia. In una foto che Belen ha pubblicato su Instagram di recente, si vede al suo dito il gioiello con rubino che corrisponderebbe in tutto e per tutto a quello che l'ex le ha donato ai tempi della loro relazione.