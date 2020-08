In queste ore si è molto parlato di Ballando con le Stelle e dei dubbi in merito all'effettiva data di inizio del programma a causa della positività alla Covid di Samuel Peron. Sulla vicenda è intervenuta direttamente la conduttrice, Milly Carlucci, la quale ha voluto fare un po' il punto della situazione.

Attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del talent show, la presentatrice ha precisato che Rosalinda Celentano è risultata negativa al tampone, pertanto, le notizie trapelate in queste ore non sono veritiere. Su Peron, purtroppo, è arrivata la conferma, pertanto, adesso tutto il cast si sottoporrà ai controlli del caso.

L'intervento di Milly Carlucci

A chiarire la situazione ci ha pensato la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci. La donna ha spiegato che, prima di cominciare con le prove, tutti i membri del cast si sono sottoposti al tampone rapido, ma non solo. Allo scopo di scongiurare ogni pericolo e di tenere sotto controllo la situazione, la protagonista dell’intervento ha anche detto che la direzione ha deciso di sottoporre a controlli settimanali tutti i protagonisti. Durante i tamponi effettuati lunedì pomeriggio, però, Samuel Peron è risultato positivo.

Blocco precauzionale di 48 ore di Ballando con le stelle

Una volta scoperta la verità sul ballerino, il programma è stato sottoposto ad un blocco precauzionale di 48 ore in modo da poter fare tutti i controlli del caso.

La conduttrice ha detto: "Adesso tampone a tutti quanti, più quello di controllo a Samuel Peron". Milly, inoltre, ci ha tenuto a rassicurare tutti i telespettatori preoccupati per le sorti del programma asserendo: "Io sono in contatto con il direttore, noi ci preoccupiamo in primis per la salute di tutti e poi cerchiamo di mettere in onda questo programma".

La presentatrice, dunque, non è stata in grado di fornire una notizia certa in merito alla data di inizio della trasmissione.

La voglia di andare in onda, ma in sicurezza

Nel suo intervento, però, Carlucci ci ha tenuto a palesare la volontà di andare in onda con regolarità e, soprattutto, garantendo la possibilità di lavorare in un clima di massima tranquillità e sicurezza.

Per gli ulteriori aggiornamenti, la padrona di casa del programma di Rai 1 ha detto che, appena si sapranno delle novità, non esiterà a mettersi nuovamente in contatto con tutti i fan. Tra i fan si è creato un certo sgomento, specie per il fatto che alcune persone reputano un po' incosciente mandare in onda un programma come Ballando con le stelle in un clima ancora così incerto.