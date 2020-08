Il Paradiso delle signore tornerà sugli schermi di Rai 1 con le puntate inedite il 7 settembre alle 15.40 circa. In questi episodi vedremo come si concluderanno alcune storie della quarta stagione che è stata interrotta ad aprile a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Tra i tanti attori che prestano il volto ai personaggi della soap, il più simpatico è sicuramente Emanuel Caserio, ovvero l'interprete di Salvatore Amato, il quale quando non è troppo impegnato con il lavoro, si diverte molto ad interagire con i fan attraverso i social. In questi giorni, l'attore si sta godendo un po' di relax al mare e ne approfittato per fare un piccolo sondaggio tra i suoi followers con una particolare domanda.

Emanuel Caserio ai fan: 'Qual è il mare più bello?'

Emanuel Caserio in attesa di tornare sul set per girare nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, si sta godendo alcuni giorni di vacanza al mare in costiera amalfitana. Il giovane interprete a suo agio nelle acque limpide ha chiesto ai fan quale fosse secondo loro il mare più bello che abbiamo in Italia. Il post ha avuto molte interazioni e le risposte sono state diverse. C'è chi ha eletto il Mediterraneo, chi lo Ionio e chi il Tirreno. Insomma, le risposte sono state diverse ed eterogenee e ciò fa comprendere quanto sia difficile eleggere il mare più bello della Nazione.

Il Paradiso delle signore, trame settembre: la storia con Gabriella è finita per davvero?

Il relax per Emanuel Caserio durerà ancora per poco visto che il giovane attore a breve tornerà sul set de Il Paradiso delle signore per dare ancora una volta vita al personaggio di Salvatore Amato. Ad aprile, poco prima che la soap venisse interrotta, abbiamo lasciato il bel Amato alle prese con la crisi di coppia con la sua Gabriella.

I due, si erano addirittura lasciati a causa delle tante incomprensioni sorte tra loro a causa della dell'Amato e le continue intromissioni di Cosimo Bergamini. Il ragazzo è innamorato pazzo delle Rossi e negli episodi in onda a settembre come informano le anticipazioni ufficiali rilasciate dalla Rai, arriverà persino a farle un'importante proposta e dalle poche immagini circolate sembra proprio che il Bergamini chieda la mano della stilista.

La Rossi, non è del tutto indifferente al fascino dell'imprenditore, ma continuerà a pensare a Salvatore ed inoltre non è conoscenza del fatto che il suo ex le aveva scritto una lettera per chiarirsi con lei visto che Agnese l'ha presa prima che potesse trovarla. La storia con Salvatore alla luce di questi elementi potrebbe non essere realmente finita.