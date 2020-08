In queste ore si sta consumando un Gossip davvero molto interessante, che vede al centro della polemica l'attore di Daydreamer, Can Yaman, e il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Nel dettaglio, pare che il primo si sia arrabbiato per un articolo pubblicato su Novella2000.it che riguarda la sua vita privata. Can avrebbe, dunque, voluto smentire le dichiarazioni presenti sul magazine.

I fan dell’attore si sono subito interessati alla vicenda e pare abbiano definito Roberto Alessi un “Falso giornalista”. Questo ha fatto infuriare il direttore, al punto che ha sentito l’esigenza di fare un intervento sui social chiarendo la questione.

La versione dei fatti di Roberto Alessi dopo l'intervento di Can Yaman

Nei giorni scorsi sul sito ufficiale di Novella 2000 è apparso un articolo al cui interno sono presenti alcune dichiarazioni sulla vita privata di Can Yaman. Quest'ultimo non avrebbe gradito affatto la cosa al punto da negare di aver rilasciato un'intervista al magazine di Roberto Alessi. Secondo la versione dei fatti dell’attore, dunque, i giornalisti della rivista si sarebbero presi la briga di divulgare informazioni non corrette. Sulla questione è intervenuto direttamente il direttore. Alessi, infatti, ha definito l’accaduto come un grosso equivoco. Sul magazine, infatti, è presente un articolo su Can, ma che rappresenta una raccolta di dichiarazioni che l’attore avrebbe fatto presso altre testate giornalistiche.

Per tale ragione, il professionista ci ha tenuto a ribadire questo concetto: “Su Novella2000.it non è mai stata pubblicata nessuna intervista”.

L'esortazione del direttore di Novella 2000

Roberto Alessi ha precisato, dunque, che il suo staff ha provveduto semplicemente a rielaborare un articolo presente sul magazine Daydreamer, basato sulla raccolta di diverse dichiarazioni fatte in passato da Can.

Le fonti adoperate per redigere l'articolo, peraltro, sono state opportunamente citate dagli autori del testo. Secondo il giornalista, Can e tutti i fan che sono intervenuti per difendere il loro beniamino non dovrebbero prendersela con Novella 2000, bensì con le testate che hanno riportato le sue dichiarazioni in modo errato.

Lo sfogo del direttore è stato doveroso specie a seguito di alcune accuse che dei fan di Yaman avrebbero mosso contro di lui.

Le accuse dei fan di Can

Sul profilo Twitter dell'attore, infatti, pare sia sorta una polemica sulla questione, al punto che alcuni utenti avrebbero definito Alessi un "falso giornalista". Questo, chiaramente, ha fatto perdere le staffe al diretto interessato che, infatti, non ha esitato a raccontare la sua versione dei fatti. Al di sotto del post Instagram di Alessi, molti follower sono intervenuti per difendere il giornalista. Alcuni utenti, infatti, hanno esortato gli autori di questi interventi negativi a ritrattare e a scusarsi pubblicamente con il professionista.