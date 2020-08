Secondo le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda lunedì 17 agosto Can ascolterà una conversazione tra Sanem e suo fratello Emre e si renderà conto che i due tramano alle sue spalle. Ricordiamo che la soap opera turca va in onda ogni giorno alle ore 14:50 su Canale 5 e racconta le vicende che ruotano attorno ai due protagonisti: Can e Sanem, due giovani molto diversi ma accomunati da un amore che sembra superare ogni problema. Ad ostacolarli vi sono Emre e la sua fidanzata Aylin, i quali coinvolgono la giovane Aydin nei loro loschi piani contro il suo amato.

Anticipazioni Daydreamer, 17 agosto: Can scopre la verità su Emre e Sanem

Can e Sanem sono ormai una coppia affiatata, pur mantenendo la loro relazione segreta. Nonostante ciò, la giovane continua ad avere dei forti sensi di colpa nei confronti dell'uomo che ama per le cose che ha dovuto fare in passato alle sue spalle. Per questo motivo, Sanem non riesce a viversi a pieno questa storia, ma è comunque consapevole dell'amore che la lega a Can. Pertanto, nella puntata che andrà in onda lunedì 17 agosto, Emre è sempre più preoccupato per questa relazione, poiché teme che la giovane possa dire la verità a suo fratello prima o poi.

Intanto, a causa dell'incidente avvenuto in casa durante i festeggiamenti dell'anniversario, Mevkibe viene portata in ospedale e dovrà subire un intervento per la rimozione dell'anello che ha ingoiato.

La Fikri Harika è impegnata in una nuova campagna pubblicitaria al Luna Park e non mancano i momenti di tenerezza tra Can e Sanem. Ayhan, per ottenere finalmente una reazione da CeyCey, finge di essere fidanzata con Muzzaffer. Mentre l'agenzia è intenta a ritirarsi dal parco giochi, Sanem ha un'ennesima discussione con Emre.

In quell'occasione, la giovane gli rinfaccia il coinvolgimento nei suoi loschi piani passati. I due, però, non si rendono conto che ad ascoltarli c'è proprio Can.

Spoiler prossime puntate DayDreamer

Dopo aver ascoltato la conversazione tra suo fratello e Sanem, Can è sconvolto e molto arrabbiato e lascia il Luna Park.

A quel punto, il capo della Fikri Harika decide di tornare indietro per avere spiegazioni dalla giovane, la quale gli dirà tutta la verità e di aver tramato alle sue spalle in passato. Furioso per quanto accaduto, Can decide di lasciare Sanem e litiga pesantemente con suo fratello. Intanto, Emre avrà un incontro con un dirigente di una famosa agenzia e tenterà di corromperlo. Questa storia verrà fuori e la Fikri Harika sarà sull'orlo del fallimento. A salvare la situazione sarà proprio Sanem, che deciderà di vendere il suo profumo a Fabbri in cambio di un accordo con la società.