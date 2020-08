A partire dal 6 agosto è in edicola il magazine di Daydreamer - Le Ali del sogno. Nel primo numero è presente un'intervista a Can Yaman, protagonista indiscusso della soap opera, il quale ha fatto delle confessioni in merito alla sua vita privata e lavorativa.

Il protagonista è apparso alquanto riservato e ha dichiarato di non avere molto interesse e piacere nel parlare della sua sfera privata. Ad ogni modo, ha comunque rivelato quale sia il suo genere ideale di donna e poi ha chiarito il rapporto che ha con la sua collega Demet Ozdemir.

Can Yaman parla del rapporto con Demet Ozdemir

Can Yaman è tra i personaggi televisivi più in voga del momento.

Durante un'intervista con il magazine della soap opera, l'attore ha parlato dello splendido rapporto che lo lega a Demet. Nello specifico, l'artista ha rivelato: "È un'amica, non ci sentiamo molto, ma ci vogliamo bene". L'attore ha confessato che seguiva la sua collega da diverso tempo in quanto apprezzava molto il modo in cui lavorava. I due, però, si sono conosciuti per la prima volta dal vivo sul set di Daydreamer. Sin dal primo momento si è creata una certa sintonia data, soprattutto, dall'esuberanza di lei.

Can ha detto che Demet è una donna alquanto iperattiva e per questo è molto divertente lavorare al suo fianco. In seguito l'attore ha anche ammesso che gli altri attori sul set spesso hanno fatto fatica a stare al loro passo.

Gli amori che possono nascere sul set

Tale sintonia, però, pare non essere bastata per far nascere una scintilla romantica tra i due protagonisti. I fan che fantasticavano nella nascita di un amore tra loro anche nella vita reale, dovranno quindi abbandonare questo pensiero.

Ad ogni modo, Can Yaman non ha escluso che in generale sui set possano nascere delle storie d'amore.

Così come negli uffici e in altre tipologie di lavoro può infatti accadere di innamorarsi di un collega, ciò può accadere anche nel mondo dello spettacolo. Nel corso dell'intervista, poi, l'attore ha descritto anche quale sia il suo tipo ideale di donna.

La donna ideale di Yaman e il suo rapporto coi fan

In merito a questo argomento, ha rivelato di apprezzare molto le donne raffinate ed eleganti. Can non apprezza affatto coloro le quali si comportano da 'maschiaccio', oppure che parlano troppo ad alta voce. In una donna, inoltre, deve vedere una sorta di porto sicuro: "La mia ragazza ideale deve essere vivace, ma anche una sorta di rifugio". Inoltre, la sua donna ideale deve anche essere molto vivace, affascinante e avere una propria visione del mondo.

Infine, Yaman ha parlato anche del proprio rapporto con i fan, i quali spesso sono fonte di affetto e soddisfazione. In certi casi, però, possono rivelarsi anche soffocanti e limitanti dal punto di vista della libertà.