Dovrebbero mancare pochi giorni all'inizio delle registrazioni delle puntate dell'ottava edizione di Temptation Island; a fine agosto, infatti, Alessia Marcuzzi comincerà il racconto del viaggio nei sentimenti di alcune coppie in Sardegna. Un rumor che sta circolando sui social network da qualche ora vorrebbe due ex di Uomini e donne nel cast del reality Mediaset: si dice che Sara Shaimi e Sonny Di Meo si faranno tentare da ragazzi/e single e, tra questi ultimi, potrebbe figurare Giuseppe Nastasi, "antagonista" del milanese nel dating-show di Canale 5.

Una coppia di Uomini e donne vicina a Temptation Island

È in via di definizione il cast della nuova edizione di Temptation Island, quella che debutterà su Canale 5 il 9 settembre. A pochi giorni dall'inizio delle riprese in Sardegna, Amedeo Venza ha spoilerato i nomi di due possibili futuri protagonisti del reality Mediaset. Pare che una delle coppie che a breve si metteranno alla prova nel format dei sentimenti sia quella composta da Sonny Di Meo e Sara Shaimi.

I due sono conosciuti dal pubblico televisivo perché hanno partecipato alla scorsa stagione di Uomini e donne: è proprio nel dating-show che i ragazzi si sono incontrati, frequentati e poi innamorati nel giro di pochissimi mesi. La storia d'amore tra l'assistente di volo e il modello procede a gonfie vele dal giorno della scelta, avvenuta nel rispetto delle norme anti-Covid che tutti i programmi hanno dovuto rispettare dopo l'emergenza sanitaria.

Ex spasimante di Sara forse a Temptation Island

L'indiscrezione che ha riportato Amedeo Venza su Instagram, inoltre, sembra essere strettamente collegata a quella che la pagina "uominiedonneclassicoeover" ha diffuso sempre nella giornata di ieri. Sui social network, infatti, si sta facendo strada l'ipotesi secondo la quale Sonny e Sara potrebbero ritrovarsi faccia a faccia con una persona con la quale hanno avuto parecchio da ridire durante Uomini e donne.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, sostiene che Giuseppe Nastasi sarebbe stato scelto dalla redazione del reality per il ruolo di tentatore delle fidanzate nel villaggio. Il ragazzo è stato un corteggiatore della tronista romana, alla quale ha anche riservato parole poco carine dopo essere stato eliminato dal dating-show senza una spiegazione.

Di Meo e la Shaimi, dunque, potrebbero avere di nuovo a che fare con uno dei più decisi spasimanti dell'assistente di volo, quello col quale è uscita in esterna qualche volta all'inizio del suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Conto alla rovescia per il ritorno di Temptation Island

Se Sonny e Sara di Uomini e donne faranno davvero parte del cast dell'ottava edizione di Temptation Island lo si saprà prestissimo. Prima della fine di agosto, infatti, gli addetti ai lavori torneranno in Sardegna per registrare le puntate del reality che saranno trasmesse in televisione a partire dal 9 settembre prossimo. A prendere il posto di Filippo Bisciglia alla conduzione sarà Alessia Marcuzzi, riconfermata dopo i buoni ascolti dell'anno scorso.

Il viaggio nei sentimenti di alcune coppie, dunque, sta per iniziare e, stando a quello che ha dichiarato la produttrice Maria De Filippi in una recente intervista, tutti i protagonisti sono già in isolamento e sotto stretto controllo medico. La nuova edizione del format sui sentimenti andrà in onda nello stesso periodo del Grande Fratello Vip 5 ma, proprio per evitare di creare confusione nei telespettatori, non dovrebbe affidarsi a personaggi molto famosi (come è accaduto in passato con Valeria Marini e Antonella Elia).