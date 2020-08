La presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua a tenere banco. Secondo il settimanale Gente, la coppia potrebbe essersi allontanata a causa di vedute differenti sul progetto di formare una famiglia insieme.

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip avrebbero litigato una prima volta durante il primo weekend di agosto. Dopo una momentanea separazione, la coppia si sarebbe ritrovata a Verona per una breve vacanza. Successivamente entrambi avrebbero deciso di trascorrere il Ferragosto in Costa Smeralda, ma il 10 agosto la modella sarebbe andata via da sola dalla Sardegna.

Ignazio Moser avrebbe dei dubbi su matrimonio e figli

I motivi della crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ancora avvolti nel mistero, poiché finora nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Secondo il settimanale Gente la coppia si sarebbe allontanata per discrepanze legate al tema "famiglia". La modella sudamericana si sentirebbe ormai pronta a convolare a nozze e ad avere un bambino. Al contrario, Ignazio a 28 anni preferirebbe prima realizzarsi professionalmente. Queste divergenze a lungo andare avrebbero minato la serenità del rapporto di coppia. Andando a recuperare alcune vecchie interviste rilasciate da Cecilia, si nota come in più occasioni abbia espresso il desiderio di diventare madre.

L'ex ciclista, invece, sull'argomento si è sempre dimostrato più cauto.

Gabriele Parpiglia: 'Cecilia e Ignazio hanno smesso di sentirsi'

Gabriele Parpiglia sulla rivista Chi ha provato a fare chiarezza sul presunto flirt tra Ignazio Moser e Anna Safroncik. Il giornalista ha scritto che l'ex gieffino e Flavio Briatore si sono conosciuti qualche settimana fa al Twiga.

Da quel momento l'imprenditore piemontese avrebbe preso l'abitudine di fare delle lunghe passeggiate con Moser per tenersi in forma. In questa circostanza, Briatore avrebbe invitato il 28enne trentino al Billionaire di Porto Cervo. Qui Ignazio avrebbe effettivamente conosciuto Anna Safroncik. Tuttavia i due non avrebbero lasciato il locale insieme, anzi, l'attrice al termine della serata sarebbe andata via con il fidanzato Tommaso Cicchinelli.

Parpiglia ha aggiunto di essere stato contattato da Briatore, il quale gli ha confermato che in effetti non c'è stata nessuna liaison tra Moser e Safroncik. In conclusione, il giornalista ha poi evidenziato che al momento: "Cecilia e Ignazio hanno smesso di sentirsi".