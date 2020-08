Le anticipazioni turche riguardanti le nuove puntate di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che sono in arrivo su Canale 5 degli episodi a dir poco scoppiettanti e ricchi di clamorosi colpi di scena. L'attenzione, come sempre, sarà concentrata sulla coppia composta da Can e Sanem, i quali anche nei prossimi appuntamenti con la soap dovranno fare i conti con i problemi riguardanti la loro storia d'amore. L'ennesimo ''sbaglio'' della ragazza farà andare su tutte le furie Can, che deciderà a sua volta di chiudere definitivamente la loro relazione e come se non bastasse farà i conti con il ritorno della sua ex fidanzata.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can furioso con Sanem decide di lasciarla

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che l'ennesima tensione tra Can e Sanem scoppierà nel momento in cui il fotografo scoprirà che la sua amata ha venduto al nemico Fabbri, la formula segreta del loro profumo.

In realtà la ragazza l'ha fatto per fare in modo che Can uscisse di prigione dopo l'accusa di aggressione che gli sarà mossa proprio da Fabbri, ma al fotografo non andrà di ascoltare le sue scuse.

La situazione tra i due degenererà, al punto che Can in un momento di grande ira dirà a Sanem che ormai non riesce più a considerarla come la sua fidanzata, bensì come una 'ragazza qualunque', che non ha nulla di speciale per lui in confronto a tutte le altre. Complici i numerosi inganni e le ripetute bugie della ragazza, il fotografo arriverà alla drastica decisione di chiudere definitivamente la loro relazione e voltare così pagina. Un duro colpo per Sanem, che dovrà fare i conti anche con la perfidia di Huma, la mamma dei fratelli di Divit, che tornerà in città.

E le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer in onda su Canale 5 rivelano che sarà proprio Huma a fare in modo che l'ex fidanzata di Can, Polen, ritorni nuovamente tra le sue braccia. La scienziata, tornata ad Istanbul, avrà modo di rivedersi con Can e gli proporrà anche una vantaggiosa proposta lavorativa.

Sanem raggiunge Can in albergo

Polen, infatti, gli chiederà di partire lontano dalla Turchia per poter realizzare un prestigioso servizio fotografico. Una richiesta che manderà un po' in tilt il fotografo, il quale deciderà di prendersi qualche giorno di relax per poter decidere. Can si isolerà in un resort dove sarà lontano da tutto e tutti ma suo fratello Emre deciderà di intervenire per riportare il sereno con Sanem.

Così Emre dirà alla ragazza il posto in cui si trova Can e le chiederà di raggiungerlo, così da poter affrontare e risolvere con lui i loro problemi. La mossa si rivelerà giusta? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap opera turca.