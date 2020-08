Elisabetta Gregoraci è una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip 5. La showgirl calabrese, in una lunga intervista concessa al settimanale Chi, non ha escluso la possibilità di trovare l'amore nella casa più spiata d'Italia. Tuttavia, Gregoraci non ha nascosto le sue preoccupazioni per essere ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere.

Le dichiarazioni dell'ex moglie di Briatore

Intervistata dal settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci ha confermato la partecipazione al Grande Fratello. La 40enne ha spiegato di essere stata corteggiata per anni dal reality show, ma di avere sempre declinato.

Oggi, Elisabetta ha deciso di entrare nella casa più spiata d'Italia perché vuole mostrarsi al pubblico senza filtri, in modo da farsi conoscere per quello che è davvero. Inoltre, Gregoraci ha confidato di aver detto "sì" perché alla conduzione c'è Alfonso Signorini: "Il suo non è solo un reality, ma un varietà".

Alla domanda su come sarà l'approccio dell'ex signora Briatore al Grande Fratello, la futura concorrente ha dichiarato: "Sarà come una gita di classe con i compagni delle superiori". Elisabetta Gregoraci ha riferito che in questo momento della sua vita ha deciso di concedersi un po' più d'evasione e che varcherà la porta rossa da single. Al tal proposito, la 40enne ha svelato al settimanale Chi: "Non escludo di potermi innamorare".

Gregoraci ha spiegato che sarebbe sciocco chiudere le porte del suo cuore, anche se in quest'ultimo periodo l'amore l'ha parecchio ferita. Senza giri di parole, Elisabetta ha affermato che, in passato, si è saputa bastare, ma oggi se dovesse trovare l'uomo giusto ne sarebbe felice: "Ho voglia di essere amata".

Nonostante Gregoraci sia contenta di avere accettato la proposta di Signorini, non ha nascosto i timori per essere ripresa h24. La showgirl ha confidato che quando parla a casa sua è come un fiume in piena: "Speriamo bene".

Il giudizio dell'ex marito Flavio Briatore

Nell'intervista con il settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci ha parlato anche della reazione del suo ex mario Flavio Briatore.

La 40enne non ha negato che l'imprenditore, all'inizio, era perplesso sulla sua partecipazione al Grande Fratello. Solamente dopo averne parlato tra le mura di casa, la calabrese sarebbe riuscita a far cambiare idea al suo ex.

Elisabetta Gregoraci ha sottolineato che l'unica cosa che la spaventa è la lontananza da suo figli Nathan Falco. Quest'ultimo, dopo essere stato messo al corrente della nuova esperienza televisiva della mamma, avrebbe chiesto: "Quanto dura?" Tuttavia, la 40enne ha precisato che sarà tranquilla durante i giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello, perchè a 10 anni suo figlio è molto indipendente.