Su Canale 5 prosegue l’appuntamento pomeridiano con la soap opera DayDreamer - le ali del sogno. Gli spoiler degli episodi in programma tra qualche settimana, dicono che i telespettatori rivedranno Polen (Kimya Gökçe Aytaç), l’ex fidanzata di Can Divit (Can Yaman).

La fisica rimetterà piede in Turchia proprio nel momento in cui Huma (Ipek Tenolkay) vorrà far allontanare a tutti i costi Sanem Aydin (Demet Özdemir) dal suo primogenito. Per riuscire nel proprio intento la signora spingerà la sua ex nuora a riconquistare suo figlio, dopo averle detto che ha bisogno di avere accanto una donna bella e forte come lei.

DayDreamer, spoiler turchi: Huma crede che Sanem non sia adatta per Can

Nelle prossime puntate italiane si assisterà all’arrivo di Huma, che farà ritorno a Istanbul non appena Aylin le farà sapere al telefono che la sua azienda di famiglia rischia di fallire a causa dei suoi figli. In particolare la giovane farà credere alla ex suocera che Emre e Can hanno perso la testa per Sanem e Leyla, due sorelle interessate soltanto al denaro.

Successivamente ci sarà una svolta per Leyla, visto che dopo essere stata lasciata da Emre si fidanzerà in modo ufficiale con il macellaio Osman. Huma quindi darà del filo da torcere soltanto a Sanem, con la convinzione che non sia la ragazza giusta per suo figlio.

Nel contempo Can continuerà a non andare per niente d’accordo con la madre, rea di averlo abbandonato da piccolo dopo aver divorziato dal marito.

La sorella di Leyla è gelosa, Huma cerca di farsi perdonare dal suo primogenito

In seguito la signora Divit, dopo aver cercato invano di far innamorare il suo primogenito di Ceyda, coglierà l’occasione al volo quando in città ritornerà Polen.

In particolare quest’ultima verrà invitata da Huma a corteggiare Can. Inizialmente Polen tenderà a prendere sottogamba le parole di Huma, portandola a pensare che Can ha lottato abbastanza per conquistare l’amore di Sanem; poi si presenterà alla Fikri Harika per salutare Can, scatenando la gelosia dell’aspirante scrittrice.

A questo punto Huma cercherà di farsi perdonare da Can, dicendogli di aver preso le distanze da lui dopo aver scoperto che suo padre aveva una tresca con una sua segretaria. Inoltre la donna sottolineerà a Can di aver lottato per impossessarsi del 40% delle azioni della loro agenzia, e che in passato non avrebbe insistito per avere la sua custodia poiché Aziz le avrebbe sottratto anche Emre.