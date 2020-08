È passato poco più di un mese da quando Dagospia ha lanciato l'inaspettato Gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: secondo il blog, Belen Rodriguez avrebbe scoperto la relazione tra l'ex marito e la collega sbirciando tra i messaggi Whatsapp di lui. Roberto D'Agostino è tornato su questa storia in un'intervista che ha rilasciato a Novella 2000: il giornalista porta avanti la sua teoria nonostante le smentite dei diretti interessati e le vacanze in famiglia che la conduttrice romana sta facendo da settimane.

Il pensiero di D'Agostino sul 'triangolo' Belen, Stefano e Marcuzzi

Il presunto triangolo tra Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi torna al centro del gossip per le nuove dichiarazioni che ha rilasciato la persona che ha per prima ha lanciato lo scoop.

Intervistato da Novella 2000, Roberto D'Agostino ha difeso la fondatezza della notizia che ha dato il suo blog a giugno, la stessa che i diretti interessati hanno definito "fake" in varie occasioni.

Il giornalista continua a sostenere che una delle cause della rottura tra la Rodriguez e De Martino sia la scoperta di lei di una relazione clandestina tra il marito e la collega.

Quando gli è stato chiesto di commentare questa vicenda che per settimane è stata sulla bocca di tutti, D'Agostino ha detto: "Questo gossip ha coinvolto personaggi di primo livello. Le modalità con cui Belen ha scoperto tutto, leggendo, su un iPad che era rimasto collegato al telefono di Stefano, messaggi tra lui e la Marcuzzi".

La precisazione sulle smentite di Belen e Stefano

"Una trama fantastica", è così che D'Agostino ha definito la vicenda che ha per protagonisti Belen, Stefano e la Marcuzzi.

Quando un giornalista gli ha fatto notare che quasi tutti i vip coinvolti in questa storia si sono esposti sui social network per smentire la notizia che il suo blog ha lanciato in esclusiva (Alessia ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione pubblica, sposando il silenzio), Roberto ha aggiunto: "E cos'altro potevano fare?

Avevano tutto da perdere e niente da guadagnare".

Il direttore di Dagospia, inoltre, ha un pensiero molto chiaro sul comportamento che i tre hanno assunto dopo lo scoop sul loro conto: "È partito un teatrino familiare che mette tutto in sordina".

Queste ultime parole potrebbero essere un riferimento alle foto che la conduttrice romana ha condiviso delle sue vacanze con il marito Paolo, lo stesso col quale si diceva fosse in profonda crisi proprio nel periodo in cui anche Belen e Stefano hanno iniziato ad allontanarsi.

L'estate di Belen, Stefano e Alessia dopo il 'caos' mediatico

Ora che lo scoop di Dagospia ha perso un po' di risonanza mediatica col passare del tempo, i tre protagonisti della vicenda continuano a godersi l'estate con maggiore serenità.

Belen, ad esempio, si trova a Ibiza da qualche settimana in compagnia del figlio Santiago, di alcuni amici e forse di una nuova fiamma: stando a quello che sostiene l'ultimo numero di Chi, la Rodriguez starebbe approfondendo la conoscenza con Antonino Spinalbese, un parrucchiere di Milano molto conosciuto che soggiornerebbe nella villa che la showgirl ha affittato sull'isola.

Stefano De Martino è anche lui alle Baleari ma non per provare a riconquistare l'ex moglie: il conduttore si divide tra giornate in barca e momenti con il suo bambino di 6 anni e mezzo, riuscendo ad evitare i paparazzi e i possibili avvistamenti in compagnia di qualche ragazza.

Alessia Marcuzzi, infine, sta per terminare le sue vacanze: dopo essere stata qualche settimana al mare e un po' di giorni in montagna con i figli e il marito Paolo, la romana sta per volare in Sardegna per registrare la nuova edizione di Temptation Island, quella che andrà in onda a settembre su Canale 5.