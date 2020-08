Cambia la programmazione della soap opera Daydreamer - Le ali del sogno, la rivelazione dell'estate di Canale 5 dal punto di vista degli ascolti. Settimana dopo settimana la serie tv di importazione turca ha appassionato una platea sempre più numerosa di spettatori ma, a partire dal prossimo 5 settembre, ci sarà una variazione del palinsesto e gli appuntamenti con Daydreamer non saranno più quotidiani, bensì settimanali.

Cambia la programmazione di Daydreamer: la soap passa al sabato pomeriggio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova programmazione di Canale 5 rivelano che dal prossimo 7 settembre ritornerà in onda l'appuntamento con Uomini e donne, la celebre trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, che occuperà la fascia oraria delle 14:45.

Di conseguenza, per Daydreamer non ci sarà più spazio nel palinsesto quotidiano feriale della rete: la soap, infatti, sarà sospesa e verrà trasmessa soltanto di sabato pomeriggio.

La messa in onda della prima puntata di Daydreamer al sabato è prevista a partire dal 5 settembre, così come è stato anticipato sulle pagine di TvBlog. Per l'occasione Mediaset ha deciso di regalare ai fan della storia d'amore tra Can e Sanem un doppio appuntamento settimanale: la soap, infatti, sarà trasmessa dalle 14:10 alle 16:10 circa.

Dal 12 settembre, al termine degli appuntamenti settimanali con la serie turca, la linea passerà poi a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, da anni leader incontrastato degli ascolti del sabato pomeriggio.

Una scelta, quella del Biscione, che sicuramente non deluderà le aspettative dei numerosi fan che in questo modo potranno continuare a seguire le avventure di tutti i protagonisti di Daydreamer anche nella stagione televisiva autunnale. In questo modo non dovranno attendere la prossima estate per scoprire come andrà a finire la love story tra i due protagonisti della soap opera turca e soprattutto se ci sarà il lieto fine oppure no.

La soap con Can Yaman potrebbe sbarcare anche in prime time

Ma quello del sabato pomeriggio potrebbe non essere l'unico appuntamento in programma con Daydreamer nel palinsesto di Canale 5. In queste ore, infatti, sul sito di Davide Maggio è stata lanciata un'altra novità riguardante la programmazione della soap opera con Can Yaman, che a quanto pare potrebbe sbarcare addirittura in prima serata.

Secondo le fonti raccolte dal sito, sembrerebbe che Mediaset abbia intenzione di mandare in onda un doppio appuntamento con la soap il prossimo lunedì 7 settembre, a partire dalle 21:15 circa, sulla rete ammiraglia del Biscione. Riusciranno Can e Sanem a conquistare il pubblico anche di sera? Lo scopriremo nei prossimi giorni.