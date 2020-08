Mercoledì 2 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento con DayDreamer - Le Ali del sogno. Le anticipazioni di tale puntata rivelano che Can e Sanem faranno di tutto per suscitare un attacco di gelosia nell'altro. In particolar modo, Aydin accetterà di incontrare Fabbri al di fuori degli orari di lavoro, mentre il fotografo sceglierà di incontrarsi con Gamze.

Nel frattempo, i membri dell'azienda della famiglia Divit si prepareranno per il nuovo progetto lavorativo, ovvero, la campagna pubblicitaria per la Compass Sport. Questa è un'azienda che si occupa della realizzazione di attrezzature per la montagna e la campagna.

Spoiler Daydreamer 2 settembre: la nuova campagna pubblicitaria

Nel corso dell'episodio di Daydreamer - Le Ali del sogno di mercoledì 2 settembre vedremo che il nuovo progetto lavorativo dell'azienda Divit sarà in collaborazione con la Compass Sport. Quest'azienda ha affidato ai fratelli Can e Emre la campagna pubblicitaria finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti e delle attrezzature studiate ad hoc per la montagna e la campagna. I membri dell'azienda, però, cominceranno a non avere alcuna idea interessante per la nuova campagna. Per tale ragione, tutti decideranno di dare luogo a un campeggio nella speranza di avere un'illuminazione. Allo scopo di prendere parte a questa iniziativa, Sanem rinuncia a un invito di Fabbri di lavorare insieme per il lancio di un nuovo profumo.

Le avances di Fabbri per Sanem

Fabbri chiederà ad Aydin di lavorare insieme nel pomeriggio e la fanciulla chiederà il permesso a Can. Quest'ultimo, però, le negherà l'autorizzazione e sembrerà essere anche parecchio infastidito. Tuttavia, lo spasimante di Sanem non si lascerà mettere i bastoni tra le ruote da Can e deciderà di proporre ad Aydin un incontro serale.

Nel caso specifico, il protagonista chiederà alla ragazza di potersi vedere dopo il lavoro. La giovane, in un primo momento, mostrerà di essere poco interessata ad accettare la proposta di Fabbri, ma in seguito cambierà idea.

Sanem esce con Fabbri, Can si vede con Gamze

Le anticipazioni della puntata del 2 settembre di DayDreamer, infatti, rivelano che la fanciulla rimarrà molto male quando scoprirà che Can ha deciso di organizzare una serata insieme a Gamze, la rappresentate della Compass Sport.

Scoperta questa informazione, Sanem deciderà di accettare di vedersi dopo il lavoro con Fabbri per ripicca nei confronti del suo capo. In realtà, i due protagonisti della soap opera turca non stanno facendo altro che cercare di generare una gelosia nell'altro e, a quanto pare ci stanno riuscendo alla grande.