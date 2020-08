Arrivano le anticipazioni settimanali della nota soap opera turca DayDreamer - Le ali di un sogno, interpretata fra gli altri dall'ormai famosissimo Can Yaman. Le nuove trame fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dal 31 agosto al 4 settembre 2020, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul campeggio organizzato dall'agenzia, sulla notte che Sanem trascorrerà a casa di Can e sui tentativi di Fabbri di trascorrere del tempo con Sanem.

Can e Sanem rimangono chiusi in ascensore

Le anticipazioni di DayDreamer ci informano che Can e Sanem rimarranno bloccati in ascensore dove avranno modo di chiarire tutte le loro divergenze e decidere infine di rimanere soltanto amici.

Dopo qualche tempo, il servizio di vigilanza li ritroverà e gli aiuterà ad uscire. Tornati in libertà, Sanem e Can si renderanno conto di non riuscire ad arrivare in tempo ai rispettivi impegni che avevano per quella sera. Per questo motivo, Can chiederà a Sanem di fermarsi a dormire a casa sua. Nel frattempo Leyla affronterà Emre e lo rimprovererà di non essere stato abbastanza onesto nei confronti del fratello. Più tardi, la giovane avrà una discussione anche con Osman senza rendersi conto dei sentimenti che prova per lei. Ayhan e Ceycey cercheranno di fare chiarezza sui sentimenti che provano l'uno per l'altra, decidendo alla fine di pensare a un modo per avere una relazione amorosa.

Fabbri sfida Can in campeggio

Dopo aver deciso di rimanere a casa di Can, Sanem si addormenterà per poi svegliarsi di soprassalto a causa di un incubo. A quel punto, Can la tranquillizzerà e le regalerà un ciondolo portafortuna. La mattina seguente, Sanem preparerà la colazione per Can come segno di gratitudine.

Dopo aver mangiato insieme, i due ragazzi si prepareranno per andare in ufficio, decidendo di non arrivare insieme per evitare ulteriori pettegolezzi sul loro conto. Nel frattempo, Mevkibe arriverà in studio per consegnare un borek a Can, senza sapere che in realtà la strepitosa pietanza finirà per essere mangiata da tutti gli impiegati dell'ufficio.

L'agenzia verrà incaricata di pubblicizzarei prodotti venduti dalla "Compass Sport", un'azienda che produce articoli per il campeggio e per la montagna.

Nella speranza di riuscire ad avere un'idea brillante per la campagna pubblicitaria per la "Compass Sport", l'agenzia organizzerà un campeggio per tutti i suoi dipendenti. Nel frattempo, Fabbri chiederà a Sanem di lavorare insieme sul profumo, ma la giovane rifiuterà il suo invito a causa di Can, che le negherà il permesso. A quel punto, Fabbri le proporrà di lavorare insieme la sera dopo e Sanem accetterà dopo aver assistito ad una telefonata fra Can e Gamze. Al campeggio, Fabbri sfiderà Can in alcune prove fisiche, mentre Sanem si perderà nel bosco nel tentativo di fare una caccia al tesoro per dimostrare di essere più brava di Gamze.

Alla fine verrà ritrovata da Can, poi ubriaca bacerà il suo salvatore sotto gli occhi di Cengiz. Più tardi, Can verrà informato che suo fratello Emre è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico.