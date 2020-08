DayDreamer - Le ali del sogno, la serie turca che vede come protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir, ritornerà in onda lunedì 31 agosto con una nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e novità. Occhi puntati ancora una volta sugli sviluppi della storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin. Le anticipazioni di questo nuovo episodio rivelano che il fotografo dirà all'aspirante scrittrice che non si fida più di lei proprio quando rimarranno bloccati all'interno dell'ascensore. Tuttavia i due protagonisti trascorreranno la notte insieme, in quanto per la ragazza sarà troppo tardi per recarsi a casa di Ayhan.

Infine Leyla avrà modo di confrontarsi con Emre, mentre Osman conforterà ancora la segretaria della Fikri Harika.

DayDreamer, anticipazioni del 31 agosto: Can dice a Sanem che non si fida più di lei

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer, che sarà trasmessa lunedì 31 agosto, rivelano Can e Sanem avranno finalmente modo parlare senza essere interrotti. Il chiarimento tra il maggiore dei Divit e la minore delle Aydin avverrà nel momento in cui resteranno bloccati all'interno di un ascensore: in questa occasione infatti il fotografo e l'aspirante scrittrice decideranno di restare amici. I due prima di intraprendere questa decisione, saranno in procinto di darsi un bacio ma Can si tirerà indietro dicendo a Sanem che non si fida più di lei poiché teme che possa soffrire di nuovo.

Tuttavia il maggiore dei Divit metterà in chiaro alla minore delle Aydin di volerla avere sempre al suo fianco, ma come una semplice amica. Dopo essere stati liberati dal vigile il fotografo avrà già perso il concerto che doveva andare a vedere con Deren, mentre per l'aspirante scrittrice sarà troppo tardi per recarsi a casa di Ayhan.

Sanem dorme a casa di Can, Leyla si confronta con Emre

Le anticipazioni di DayDreamer, della puntata del 31 agosto, rivelano che in seguito Sanem chiederà a Can di accompagnarla in un albergo. A questo punto il minore dei Divit prenderà la situazione in mano invitandola a dormire a casa sua, lei accetterà la sua proposta: il fotografo e l'aspirante scrittrice si daranno la buonanotte.

Intanto Leyla avrà modo di confrontarsi Con Emre, al quale dirà che non si sta comportando bene con suo fratello. Successivamente la segretaria della Fikri Harika continuerà a sfogarsi con Osman. Per finire, Ceycey e Ayhan sceglieranno di trovare un rimedio per provare ad avere una relazione di amicizia e amore. In attesa di vedere in onda questa puntata di DayDreamer - Le ali del sogno in televisione il lunedì 31 agosto, ricordiamo ai telespettatori che è possibile riguardare tutti gli episodi trasmessi in questi mesi su Canale 5 in replica streaming online. Per farlo basta collegarsi al sito Mediaset Play e cliccare sulla sezione dedicata alla serie televisiva.