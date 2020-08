Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate assisteremo ad uno scontro acceso tra Emre ed Osman, il quale si fidanzerà con Leyla. Il giovane Divit, infatti, non riuscirà a sopportare l'idea di aver perso la donna che ama a causa degli intrighi di Aylin e non sarà certo il nuovo fidanzamento a fermarlo.

Ricordiamo, infatti, che Emre aveva intrapreso una relazione molto seria con Leyla, ma è stato costretto ad interromperla a causa di Aylin. A quel punto, la giovane Aydin ha pensato di dover dare una possibilità al suo amico di infanzia Osman, da sempre innamorato di lei.

Anticipazioni DayDreamer: Leyla si fidanzerà con Osman

Nelle prossime puntate vedremo che Aylin confesserà a Leyla di aver ripreso la sua relazione amorosa con Emre. Questo porterà la ragazza a perdere ogni speranza con il suo capo e deciderà così di impegnarsi seriamente con Osman. La giovane ha le idee chiare e serie, tanto da comunicare la sua decisione anche ai suoi genitori. A quel punto, i due saranno ufficialmente fidanzati ed Emre non potrà fare nulla per impedirlo. Il giovane, infatti, lo verrà a sapere da sua mamma Huma a cose fatte, ma non intende arrendersi. Leyla verrà a sapere che Aylin le ha raccontato una bugia, ma non vorrà sciogliere il fidanzamento con Osman. La giovane giustificherà la decisione confessando al minore dei Divit che il suo stile di vita è molto più simile a quello del suo amico d'infanzia piuttosto che al suo.

Leyla, però, dopo aver constatato che Emre è un'ennesima vittima di Aylin, non riesce a non pensare al suo capo e a quanto accaduto. La giovane sarà ancora più confusa quando vedrà il minore dei Divit impegnarsi per far riappacificare Sanem con Can, entrati in crisi dopo che la ragazza ha venduto il suo profumo a Fabbri.

Da quel momento in poi, Osman mostrerà sempre più la sua gelosia, che manifesterà ogni volta che Leyla sarà in compagnia di Osman anche sul posto di lavoro. Lo scontro tra i due sembra essere quindi inevitabile.

Trame turche DayDreamer: Osman ed Emre si contendono l'amore di Leyla

L'astio tra Osman ed Emre si accenderà ancora di più quando i due parteciperanno ad una riunione per un nuovo spot pubblicitario.

Il cliente in questione ha espressamente richiesto la partecipazione di Osman come modello, ma Emre non sarà d'accordo e farà di tutto per non farlo ingaggiare. Grazie all'intervento di Deren, il macellaio otterrà il lavoro e questo provocherà un maggiore astio tra i due uomini che si contendono l'amore di Leyla. Emre dovrà accettare la decisione del cliente e sarà costretto a sopportare la presenza di Osman in agenzia, evento che accenderà ancor di più lo scontro tra i due giovani.