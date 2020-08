Le avventure della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno continuano a raccogliere consensi da parte del pubblico italiano. Gli spoiler dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 1 di settembre 2020, segnalano che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo essere rimasti bloccati in ascensore si addormenteranno abbracciati.

Inizialmente il fotografo e l’aspirante scrittrice decideranno di dormire in due stanze diverse, dopodiché condivideranno lo stesso letto. Sarà il primogenito di Aziz a decidere di far compagnia alla sorella di Leyla, non appena la fanciulla farà un brutto sogno.

DayDreamer, trama del 1 settembre: Sanem dorme a casa di Can

Nella puntata della telenovela turca che i fan vedranno su Canale 5 martedì 1 settembre 2020, Sanem e Can dopo essere rimasti chiusi in ascensore trascorreranno la notte insieme. L’aspirante scrittrice non appena si addormenterà avrà un incubo, poiché sognerà di vedere Emre in giardino dire al fotografo che lei oltre ad ingannarlo per mesi gli ha fatto perdere la licenza di fotografo. Il primogenito di Aziz quando sentirà la fanciulla piangere dal corridoio la consolerà, e le darà una catenina, un regalo preparato appositamente per il suo compleanno. Sanem dopo essersi mostrata parecchio commossa, quando Can le darà una mano ad indossare la collana, gli chiederà di rimanere al suo fianco fino a quando non prenderà di nuovo sonno.

Il giorno seguente la sorella di Leyla si sveglierà tra le braccia del figlio maggiore del Divit. Sanem deciderà di preparare la colazione ma purtroppo non sarà appetibile.

Deren su tutte le furie, il primogenito di Aziz assaggia la torta salata di Mevkibe

A questo punto Can e l’aspirante scrittrice si recheranno alla Fikri Harika, e per non destare nessun sospetto entreranno in ufficio separatamente.

Deren sarà abbastanza furiosa quando vedrà arrivare il proprio capo, infatti gli chiederà per quale motivo non si è presentato all’appuntamento per il concerto la sera precedente. Il fotografo, non appena la direttrice creativa della sua agenzia gli dirà di essersi addirittura preoccupata per lui, si scuserà spiegandole di essere rimasto chiuso in ascensore con Sanem.

In seguito anche la signora Mevkibe si presenterà nell’azienda dei Divit ma per portare una sorpresa a Can: nell’istante in cui quest’ultimo si vedrà costretto a dare delle spiegazioni alla donna riguardo alla storia dell’ascensore ci sarà l’intervento di Sanem. La fanciulla farà credere alla madre di aver passato la notte da Ayhan, e nell'istante in cui il fotografo apparirà agitato nel tentativo di spiegarsi meglio lo imboccherà con il borek preparato da Mevkibe per non farlo parlare. Per fortuna Can e la sorella di Leyla riusciranno a mantenere il loro segreto.