Nuovi problemi in vista nei prossimi episodi della Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno. Questa volta a farne le spese saranno i due diabolici alleati Aylin (Sevcan Yasar) ed Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk). La dark lady e l’imprenditore italo-francese, proprio quando avranno tutte le carte in regola per far fallire la Fikri Harika, verranno smascherati da Myne. A causa di quest’ultima Enzo e l’ex fidanzata di Emre Divit faranno i conti con la giustizia per le cattive azioni commesse.

Quanto accaduto farà venire alla luce l’ennesima menzogna di Sanem Aydin (Demet Özdemir). La ragazza, infatti, ha ceduto il suo profumo a Fabbri per far uscire Can Divit di prigione.

(Can Yaman). Il fotografo rinfaccerà alla sua amata di avergli sempre mentito.

DayDreamer, spoiler turchi: Aylin sottrae una pubblicità alla Fikri Harika

Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno tra qualche settimana Enzo Fabbri, dopo aver stretto un accordo segreto con Sanem per far uscire Can dal carcere, cederà il 20% delle sue azioni della Fikri Harika ad Aylin. Quest’ultima tornerà quindi a lavorare nell’azienda dei Divit come tanto desiderava, ma in cambio dovrà controllare tutto ciò che accadrà nella struttura su ordine dell’imprenditore italo-francese.

A questo punto la sorella di Leyla farà avere a Enzo il suo profumo e Can sarà libero. Fabbri, certo che l’aspirante scrittrice non svelerà mai il loro patto al fotografo per non perderlo, porterà avanti il suo doppio gioco con Aylin.

Quest’ultima, infatti, ingannerà Deren nell’istante in cui metterà le mani nell’idea pensata da Sanem per lo spot di Makinon, il proprietario di un’azienda di cosmesi. A ostacolare Enzo ci penserà la sua assistente Myne, che dopo aver appreso tutte le malefatte dell'uomo lo denuncerà.

L’ex fidanzata di Emre ed Enzo Fabbri finiscono in carcere, Can arrabbiato con Sanem

Le autorità arresteranno Aylin insieme a Fabbri, con l’accusa di frode e furto finanziario. Purtroppo gli spoiler rivelano che ancora una volta l’ex fidanzata di Emre potrebbe riuscire a farla franca. Prima di rivedere la dark lady all’attacco, però, si assisterà a una nuova crisi tra Can e Sanem.

Nello specifico il primogenito di Aziz si arrabbierà quando apprenderà che la sua amata ha fatto avere la sua fragranza a Fabbri, nonostante lui gli avesse manifestato la sua contrarietà. Il fotografo su tutte le furie, oltre a rimproverare l’aspirante scrittrice, le dirà che per lui "è una come tutte le altre".

Nel contempo Can cercherà di trovare una soluzione per impossessarsi delle azioni della Fikri Harika di Aylin. Per riuscire nel suo intento il fotografo, in accordo con Emre, prometterà alla dark lady di non sporgere nessuna denuncia nei suoi confronti, se gli farà riavere il pacchetto azionario che apparteneva a Enzo. Aylin darà l’impressione di essere disposta ad adeguarsi alla volontà di Can, così il suo avvocato preparerà i documenti per il passaggio di proprietà.