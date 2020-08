Tornano le anticipazioni relative alla soap tv di successo Daydreamer, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nel corso delle prossime settimane, Sanem sarà disperata dopo l'arresto di Can, accusato di aver aggredito Enzo Fabbri. La giovane, disposta a tutto pur di liberare il suo amato, si accorderà con l'imprenditore di cosmetici, vendendogli il suo profumo in cambio del ritiro delle accuse contro il fotografo.

Daydreamer, anticipazioni turche: Fabbri fa arrestare Can per aggressione

Tutto avrà inizio quando Can Divit vorrà riprendersi il 20% delle quote azionarie della Fikri Harika in possesso di Enzo Fabbri.

La trattativa con l'imprenditore di cosmetici non andrà per il meglio, anche a causa delle interferenze di Aylin, la quale spingerà Fabbri a far innervosire il fotografo. Il piano dei due andrà a buon fine, visto che Can perderà il controllo nel momento in cui Fabbri gli ribadirà che prima poi riuscirà a portargli via sia Sanem che il profumo che solo lei sa produrre. Sarà in questo frangente, quindi, che Can darà un pugno in pieno volto al suo 'rivale', il quale non perderà tempo per denunciarlo alla polizia per aggressione, facendolo arrestare

Sanem, disperata, si accorda con Fabbri per far scarcerare Can

L'arresto di Can porterà a nuovi sviluppi nella vicenda legata a Sanem e al suo profumo.

Da quanto rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, la ragazza si sentirà in colpa per la detenzione di Can e penserà che ciò non sarebbe accaduto se lei avesse svelato all'imprenditore la ricetta del suo profumo. La sorella di Leyla sarà disperata e in lacrime e cercherà una soluzione per far uscire di prigione il suo amato.

Per tale motivo, Sanem si accorderà con Enzo Fabbri, decidendo di vendergli la sua fragranza in cambio delle sue azioni dell'agenzia e della libertà di Can. L'imprenditore sembrerà accettare l'accordo e le prometterà di non rivelare al maggiore dei Divit il loro patto.

La sorella di Leyla non dice a Can di aver venduto il profumo a Fabbri

Da quanto riportano gli spoiler riguardanti il prosieguo delle puntate, Fabbri cederà le sue quote azionarie ad Aylin, la quale potrà tornare in agenzia, spiando le mosse dei Divit. Sanem, a questo punto, capirà il doppio gioco di Fabbri, ma sarà costretta a mantenere il silenzio visto che Can non dovrà sapere che lei ha venduto il profumo all'imprenditore, consapevole che il suo amato, qualora venisse a saperlo, si arrabbierebbe molto. La fragranza in questione, infatti, è il simbolo del loro primo incontro e del loro primo bacio. Da quanto si intuirà, il nuovo segreto di Sanem potrebbe portare ad ulteriori complicanze nel futuro della coppia.