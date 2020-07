Una protagonista della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno,mostrerà sempre di più il suo lato cattivo. Si tratta di Aylin (Sevcan Yasas), che giocherà tutte le carte a suo favore per far fallire definitivamente la Fikri harika.

Con uno dei suoi abili stratagemmi, la malefica donna riuscirà a sottrarre una nuova pubblicità a Can Divit (Can Yaman) e anche questa volta avrà il sostegno di Emre (Birand Tunca). Quest’ultimo dopo essere tornato a lavorare nell’azienda di famiglia grazie alla madre Huma, non vorrà rischiare per nessun motivo di essere cacciato di nuovo.

DayDreamer, trame turche: Aylin nasconde una microspia alla Fikri Harika

Nelle nuove puntate dell’amata serie tv che a partire dal prossimo autunno si alternerà con la telenovela Il Segreto, la perfida Aylin attuerà l’ennesima mossa strategica contro l’azienda dei Divit. La darklady deciderà di nascondere una telecamera nell’ufficio di Can, nell’istante in cui tutto il personale si troverà ad una gita campestre. La diabolica donna, precisamente dopo aver appreso che il fotografo stringerà un accordo con una società di attrezzature sportive, introdurrà una microspia in una bomboniera. Il fratello di Emre quando si accorgerà della presenza dello strano oggetto chiederà subito a Deren di farlo sparire.

Nonostante ciò Aylin riuscirà lo stesso ad impossessarsi di alcune informazioni su una nuova pubblicità, al tal punto da fissare un appuntamento con la proprietaria dell’azienda Compass Sport. L’ex dipendente della Fikri Harika però non si ricorderà che nella stessa agenzia lavora Gamze, una vecchia amica di Can.

Al termine di un confronto con il suo capo, la nuova arrivata non farà fatica a capire che Aylin ha copiato le idee del primogenito di Aziz. Non appena Gamze metterà in guardia Can, l’amante di Emre verrà a conoscenza che la sua telecamera è stata scoperta. A questo punto il fratello di quest’ultimo, si servirà dell’aiuto di Gamze per portare avanti la realizzazione dello sponsor, invece Aylin dovrà far in modo di non essere smascherata.

Emre teme di essere cacciato di nuovo dall’azienda di famiglia, il sospetto di Sanem

Quando avrà il presentimento che la sua rivale potrebbe aver assunto una nuova spia, Can si dirà disposto a far installare delle telecamere di vigilanza per avere delle delucidazioni. In seguito Emre, dopo essere sopravvissuto ad un incidente d’auto e aver ottenuto il perdono del fratello, si farà di nuovo coinvolgere da Aylin, ma sembrerà voler fare un passo indietro. Il figlio minore di Aziz sarà intimorito dall’idea che sua madre Huma possa riprendersi il 40% delle azioni della Fikri Harika che gli ha ceduto, se dovesse apprendere del suo doppiogioco. Il fratello di Can però coprirà lo stesso Aylin, togliendo dall'ufficio di Deren la bomboniera in grado di far venire alla luce i loschi piani della sua amante.

Gli atteggiamenti di Emre desteranno dei sospetti in Sanem, infatti dopo essersi confidata con Ceycey crederà che l’uomo stia tramando di nuovo alle spalle del fratello. La convinzione dell’aspirante scrittrice troverà conferma, non appena scoprirà qual è l’oggetto che ha consentito ad Aylin di rubare l’ennesimo progetto di Can.