Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca che sta appassionando molto i telespettatori anche in Italia. Le trame turche (in programma prossimamente su Canale 5) si soffermano su Leyla Aydin, interpretata dall'attrice Oznur Serceler. Nel dettaglio, la segretaria accetterà di fidanzarsi ufficialmente con Osman dopo essere stata piantata in asso da Emre Divit (Birand Tunca).

DayDreamer: Emre spezza il cuore di Leyla

Le anticipazioni di DayDreamer annunciano sorprendenti conseguenze in seguito alla fine della storia tra Emre e Leyla. Tutto inizierà nel momento in cui Aylin minaccerà il contabile di raccontare a Can di essere stato lui a suggerire a Fabbri di restituirle il 20% delle azioni dell'agenzia pubblicitaria, se non si deciderà a troncare la relazione con la segretaria.

Tale minaccia spaventerà moltissimo Emre, che deciderà di troncare con Leyla, spezzandole il cuore. Quest'ultima, a questo punto, accetterà la corte di Osman

In seguito la faccenda si complica ulteriormente quando Aylin - tornata a lavorare per la Fikri Harika - fingerà di essere tornata insieme ad Emre in gran segreto. Tutto questo porterà la sorella di Sanem a fidanzarsi ufficialmente con il macellaio.

Il fidanzamento di Osman e Leyla

Osman sarà molto preso da presentarsi al cospetto di Mevkibe e Nihat per chiedere la mano della loro figlia. Di conseguenza, il macellaio organizzerà tale incontro il più velocemente possibile, sebbene pretenda di avere al suo fianco Melahat, vista la morte di entrambi i genitori.

Alla grande festa parteciperanno anche Can, Muzaffer e Ceycey, mentre il signor Aydin darà la propria benedizione personale per le nozze tra Leyla e il fidanzato. Comunque la promessa sposa dimostrerà di non essersi dimenticata dell'ex.

Leyla scopre di essere caduta nella trappola di Aylin

Emre deciderà di correre da Nihat e Mevkibe per impedire alla figlia di commettere quello che secondo lui sarebbe uno sbaglio.

Ma il secondogenito Divit scoprirà di essere giunto troppo tardi: infatti Leyla avrà già al dito anulare un nastrino rosso, simbolo dell'avvenuto fidanzamento.

Ma ci sarà un colpo di scena: Leyla, infatti, rimprovererà il fratello di Can di essere tornato insieme ad Aylin, senza pensarci troppo. Ovviamente, il giovane smentirà subito tutto, rivelando alla sua ex fidanzata che è caduta in una trappola organizzata dalla Yuksel per allontanarlo da lui.