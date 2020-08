Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con Demet Ozdemir e Can Yaman campione di ascolti di Canale 5.

Le anticipazioni turche annunciano brutte notizie per Deren, la direttrice creativa della Fikri Harika. In particolare, la giovane sarà cacciata da Can Divit dall'agenzia pubblicitaria dopo essere rimasta vittima di un piano di Aylin.

Daydreamer: Deren viene ingannata da Aylin

Gli spoiler di Daydreamer raccontano che gli intrighi della diabolica Aylin avranno conseguenze spiacevoli per alcuni dei protagonisti. Tutto avrà inizio quando Sanem cederà a Fabbri la formula del suo profumo, che lei produce artigianalmente, per liberare Can dalla galera.

Successivamente, l'imprenditore straniero affiderà alla Yuksel il 20% delle azioni per farla rientrare all'interno dell'agenzia pubblicitaria e quindi spiare le mosse della campagna pubblicitaria di Makinon, il direttore di un'azienda di cosmesi rivale della sua. A tal proposito, la perfida darklady troverà un fascicolo di Sanem dove scoprirà l'idea promozionale che stava per proporle al fotografo. La donna, a questo punto, proporrà a Deren lo stesso spot pubblicitario. Purtroppo la direttrice creativa della Fikri Harika non potrà tirarsi indietro nonostante abbia capito di essere stata ingannata. Alla fine, la giovane finirà per mostrare ad Aylin l'intera campagna pubblicitaria per paura delle ritorsioni.

Can caccia Deren dalla Fikri Harika

Dalle trame della serie tv turca emerge che Fabbri metterà in commercio il nuovo profumo, causando danni sia a Can che a Makinon dopo la consegna della pubblicità da parte di Aylin. Il proprietario dell'agenzia di cosmesi, a questo punto, si scaglierà come una furia contro il fotografo, accusandolo della fuga di notizie.

Deren, invece, divorata dai sensi di colpa, rivelerà a Divit di aver venduto le diapositive della pubblicità alla Yuksel. Un gesto, che manderà su tutte le furie il fidanzato di Sanem, che caccerà la direttrice creativa dalla Fikri Harika.

Emre, a questo punto, consiglierà al fratello maggiore di non compiere mosse azzardate, mentre Sanem inizierà a nutrire dei sospetti sulla lealtà della collega.

La ragazza, infatti, si preoccuperà moltissimo quando Fabbri inviterà il fotografo al lancio della nuova fragranza e avrà paura che scopra il loro accordo. La figlia di Nihat si tranquillizzerà solo quando capirà che il flaconcino inviato da Enzo non è il suo profumo. Tuttavia, l'aspirante scrittrice nutrirà dei sensi di colpa per le bugie raccontate a Can, che l'hanno spinta a rifiutare una sua proposta di nozze. Infine capirà che il suo accordo con l'imprenditore straniero ha le ore contate.