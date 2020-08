Sembrerebbe confermata l'indiscrezione secondo la quale Belen Rodriguez starebbe vivendo un nuovo flirt. Accantonata la breve passione con Gianmaria Antinolfi, in questi giorni la showgirl starebbe approfondendo la conoscenza di un hairstyilist molto conosciuto a Milano. L'argentina e Antonino Spinalbese sono stati paparazzati in città mentre si scambiavano un bacio: al momento, la presunta neo coppia condividerebbe lo stesso tetto a Ibiza.

Possibile nuovo amore per Belen Rodriguez

Dalle chiacchiere ai fatti in pochi giorni: le riviste di Gossip, infatti, sono già arrivate a documentare con foto esclusive l'ultima frequentazione di Belen Rodriguez.

Prima di volare a Ibiza per le vacanze, la soubrette è stata paparazzata per le vie di Milano mentre si scambiava baci e abbracci con quello che sarebbe il suo nuovo amore: il 25enne Antonino Spinalbese.

Il numero di Vero che uscirà domani, infatti, mostra le immagini del feeling che c'era tra i due qualche sera prima che lei partisse per le Baleari con alcuni amici e il figlio Santiago.

Stando agli indizi che i curiosi hanno raccolto sui social network, però, anche il parrucchiere si troverebbe sull'isola spagnola in questo periodo e soggiornerebbe nella villa che la conduttrice ha affittato per questi ultimi scampoli di agosto.

I retroscena dell'incontro tra Belen e Antonino

"Belen, avanti il prossimo", titola così la copertina del numero di Vero che da domani documenterà il flirt che la Rodriguez sta vivendo con Spinalbese da qualche settimana a questa parte.

Prima di ritrovarsi sotto lo stesso tetto a Ibiza, la showgirl e l'haistylist che sembra averle rubato il cuore sono stati avvistati in atteggiamenti affettuosi sia all'esterno del Caffè Radetzky che poi nei pressi del ristorante El Porteno, a Milano.

I presunti piccioncini non si sono tirati indietro dall'abbracciarsi calorosamente in pubblico, forse perché il loro rapporto non è iniziato da poco tempo.

Su Fanpage, infatti, si legge che la conduttrice e Antonino si conoscerebbero da un po', anche perché lui è uno dei parrucchieri più apprezzati del capoluogo lombardo.

Non si sa ancora quando è scoccata la scintilla tra la 35enne e questo bel ragazzo di 10 anni più giovane, fatto sta che la complicità che c'è tra loro è evidente anche nello scatto un po' sfocato che il settimanale di gossip ha diffuso in anteprima questo pomeriggio.

L'estate turbolenta di Belen: dalla separazione ai due nuovi flirt

È dallo scorso aprile che Belen Rodriguez è al centro del gossip per la sua vita amorosa. Inizialmente è stata l'improvvisa separazione da Stefano De Martino a riaccendere i riflettori dei media sulla showgirl dopo mesi di silenzio.

Spente le chiacchiere sui presunti tradimenti del napoletano alla moglie (uno addirittura con la collega Alessia Marcuzzi), l'argentina è finita in copertina per le effusioni che si è scambiata con Gianmaria Antinolfi a Capri. I due sono stati paparazzati a bordo piscina mentre si baciavano, ma il loro flirt non è durato neppure un mese.

Dopo qualche settimana di relax in giro per l'Italia con il piccolo Santiago, i primi di agosto la soubrette è tornata nella sua amata Ibiza per le vacanze.

È proprio dal soggiorno nella villa che la 35enne ha affittato sull'isola, che alcuni curiosi hanno scovato i primi indizi sul presunto flirt in corso tra lei e Antonino Spinalbese (stessi fiori e collane nelle Stories di entrambi e reciproci like su Instagram). In queste ore, infatti, Vero ha confermato la frequentazione tra i due con la foto di una bacio che si sono dati a Milano prima della comune partenza per le Baleari, dove si troverebbero negli ultimi giorni.