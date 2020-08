Nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Sanem deciderà di dare una svolta alla sua vita sentimentale e lavorativa. Dopo aver scoperto che Can ha deciso di lasciare Istanbul per partire con la sua ex Polen, la ragazza deciderà di lasciare la Fikri Harika e di accettare l'offerta di lavoro che le farà l'intraprendente Yigit. La questione, ovviamente, non lascerà Can indifferente.

Yigit propone a Sanem di pubblicare un libro

Sarà proprio Yigit, il ragazzo che inavvertitamente investirà con la macchina Sanem, a proporre una nuova offerta lavorativa alla ragazza presso la sua casa editrice.

Il tutto partirà quando il ragazzo accompagnerà la giovane Aydin in ospedale dopo l'incidente e la ragazza, accidentalmente, lascerà il quaderno contenente i suoi pensieri sul sedile posteriore dell'auto.

Dopo che la ragazza verrà dimessa, sarà proprio lui ad accompagnarla a casa. Rimarrà molto colpito da Sanem, al punto tale che le chiederà il suo numero di telefono. La sera stessa sarà lui a telefonarle, dicendole che ha trovato il suo quaderno, a cui ha dato un'occhiata. Yigit è rimasto molto affascinato dai testi di Sanem e per tale ragione le proporrà di pubblicare il suo primo libro.

Can geloso della presenza di Yigit nella vita di Sanem

Sanem, però, non sarà impegnata con il suo lavoro alla Fikri Harika?

In realtà no in quanto, dopo aver scoperto che Can ha deciso di partire all'estero con Polen, la ragazza rassegnerà le sue dimissioni. Tutti cercheranno di dissuaderla, ma la giovane Aydin sarà irremovibile e Can le farà notare che prima di lasciare definitivamente il suo lavoro alla Fikri Harika, deve rispettare i 15 giorni di preavviso.

A ogni modo, Yigit farà di tutto per non lasciarsi fuggire Sanem. Si recherà presso gli uffici della Fikri Harika, in quanto nello stabile è presente un locale in affitto che lui vorrebbe prendere per aprire la sua nuova casa editrice. Il ragazzo comunicherà la notizia a Sanem e ovviamente deciderà di farlo in presenza di un arrabbiato Can.

Logicamente verrà fuori anche la proposta di lavoro che Yigit ha offerto a Sanem, questione che non piacerà per nulla a Can.

Sanem accetta la proposta di lavoro di Yigit

Can, successivamente, vorrà vederci chiaro dietro questa faccenda. Parlerà a Sanem, ammetterà la sua irritazione nei confronti di Yigit, rivelando tutte le sue perplessità in merito alla nuova proposta lavorativa. Lui confesserà che vuole solo proteggerla, ma la ragazza si mostrerà distaccata e poco disposta ad accettare i consigli dell'ormai ex fidanzato. Questo atteggiamento la porterà a dare una svolta alla sua vita, infatti Sanem accetterà la proposta di lavoro di Yigit.