Nel corso delle puntate di DayDreamer in onda su Canale 5 dal 31 agosto al 4 settembre, Emre e il fratello continueranno ad avere violenti scontri e, proprio al termine dell'ennesimo litigio il minore dei Divit si metterà alla guida della sua auto finendo fuori strada. Un brutto incidente che costringerà Emre a essere ricoverato in ospedale, dove le sue condizioni appariranno subito critiche. Can si sentirà in colpa per quanto accaduto e sarà in questo frangente che, grazie al supporto di Sanem, arriverà a capire che sia giunto il momento di riconciliarsi con Emre.

DayDreamer, trame dal 31 agosto al 4 settembre: Can e Sanem fanno pace

Ennesimo colpo di scena in arrivo per i telespettatori di DayDreamer nel corso della prossima settimana di programmazione. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che Can e Sanem cominceranno a riavvicinarsi e lo faranno nel momento in cui rimarranno chiusi per diverse ore in ascensore. I due decideranno di ricominciare daccapo anche se dichiareranno di essere solo amici. L'agenzia intanto, si dovrà occupare della campagna pubblicitaria della Compass Sport, una società che produce attrezzature sportive.

Emre e Can si scontrano violentemente nelle prossime puntate di DayDreamer

Proprio per cercare di trovare l'idea vincente per la campagna pubblicitaria, Can organizzerà una sorta di campeggio nel bosco dove tra gli altri, parteciperà anche Enzo Fabbri.

L'imprenditore e il fotografo non riusciranno a nascondere la loro reciproca gelosia nei confronti di Sanem la quale, durante una sorta di caccia al tesoro, finirà in una buca. Salvata da Can, la ragazza arriverà poi a baciarlo nel bosco, dopo aver bevuto più del dovuto. Al campeggio si presenterà anche Emre, il quale annuncerà al fratello si essere entrato in possesso delle azioni di loro madre.

Tra i due fratelli andrà in scena l'ennesimo furibondo litigio.

DayDreamer, terribile incidente d'auto per Emre

Secondo le prossime anticipazioni di DayDreamer, dopo lo scontro con il fratello, Emre si metterà alla guida della macchina in uno stato di visibile alterazione, andando a finire fuori strada.

Per il giovane Divit, sarà un terribile incidente che lo costringerà al ricovero in ospedale in gravi condizioni. Can, venuto a conoscenza dell'accaduto, si sentirà in colpa e penserà che sia giunto il momento di lasciarsi alle spalle le incomprensioni del passato. Aylin invece, giunta in ospedale, verrà cacciata proprio dal fotografo, che le intimerà di stare lontana da Emre e da tutta la sua famiglia.

Per ulteriori dettagli non resta che seguire i prossimi episodi di DayDreamer in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 14:45.