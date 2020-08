Sono passati pochi mesi da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno ufficializzato il loro ennesimo ricongiungimento. In questo primo caldo giorno di agosto, però, sui social network sta impazzando la voce secondo la quale i due ex di Uomini e donne sarebbero di nuovo lontani: Deianira Marzano si è fatta portavoce di una segnalazione che vorrebbe il dj vicino a una bionda e distante dalla sua ritrovata fidanzata.

Nuovi rumors sul privato di Giulia De Lellis

Cosa sta succedendo ai "Damellis"? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate di recente, ovvero quella di Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Si vocifera che da qualche giorno i due ragazzi siano parecchio distanti e non solo per questioni lavorative. Sebbene l'ex tronista di Uomini e Donne viaggi molto in tutta Italia per la professione da dj che ha ripreso ad esercitare da poche settimane, potrebbe non essere solo questo il motivo che lo starebbe tenendo lontano dalla fidanzata.

Nella tarda serata di ieri, infatti, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che una persona che lei ritiene affidabile le avrebbe fatto sull'influencer e sul compagno: una fonte considerata attendibile dalla napoletana, le avrebbe assicurato che tra la popolare fashion blogger e il "Dama" sarebbe tutto finito.

"Mi ha chiamato una persona del mondo dello spettacolo e mi ha dato questa notizia.

Io non ci credo perché non l'ho visto con i miei occhi, ma la fonte è certa", ha fatto sapere la donna tramite il suo seguitissimo profilo Instagram.

Il presunto avvistamento di Andrea che potrebbe ferire Giulia De Lellis

L'indiscrezione sul periodo negativo che starebbero vivendo Andrea e Giulia, non è l'unica che la Marzano ha voluto riportare nelle scorse ore.

Sempre secondo gli stessi rumors Damante sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza che non è la sua fidanzata.

"Oggi lui è stato anche visto allontanarsi con una bionda", ha aggiunto una perplessa Deianira su Instagram.

Dando un'occhiata al profilo del dj, ci si rende conto che da ieri è in Sardegna per lavoro: prima di suonare in una discoteca dell'isola si è concesso una gita in barca con un amico e potrebbe essere proprio questa l'occasione in cui qualcuno l'ha visto in dolce compagnia.

Silenzio di Giulia De Lellis sugli ultimi gossip

Deianira Marzano ha messo le mani avanti quando ha riportato la segnalazione sulla presunta crisi in corso tra i Damellis: sebbene a riferirgliela sia stata una persona attendibile, l'influencer fatica a credere a questa inaspettata news sulla coppia.

Osservando il profilo Instagram di Giulia De Lellis, inoltre, non c'è traccia di una sua possibile tristezza causata da problemi sentimentali: se negli ultimi giorni lei e Andrea non si sono fatti vedere insieme, è perché lui è via per lavoro. L'ultima foto di Giulia, risalente a un giorno fa, ha ricevuto un like da Andrea.

Nelle stories che ha caricato oggi, inoltre, la romana ha informato i fan che sta rientrando a Milano dopo una lunga vacanza a Forte dei Marmi, ma non ha fatto alcun accenno alle voci che stanno circolando su lei e Damante da un giorno a questa parte.

I fan non vogliono credere alle chiacchiere che stanno impazzando sul web e sperano di rivedere il prima possibile i Damellis vicini e innamorati come si sono mostrati da quando hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma la scorsa primavera.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, inoltre, a breve avrà bisogno di tutto l'affetto dei suoi cari perché si dovrà sottoporre ad un intervento al naso e ad altre cure specifiche per risolvere un problema di salute.