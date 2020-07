Il soggiorno di appena 24 ore che Giulia De Lellis ha fatto a Roma aveva un motivo molto importante: la nonna della ragazza non sta bene e lei ha deciso d'interrompere le sue vacanze per starle un po' vicino. In alcune storie che ha pubblicato su Instagram, infatti, l'influencer ha informato i fan dello stato d'ansia che sta vivendo per ciò sta succedendo alla sua amata nonnina: per improrogabili impegni di lavoro, la romana è rientrata a Forte dei Marmi a malincuore.

Lo sfogo social di Giulia De Lellis

Nella serata di ieri, domenica 26 luglio, Giulia De Lellis ha postato alcune storie su Instagram per spiegare ai suoi tanti follower perché era stata assente tutto il giorno.

Mentre era in macchina, di ritorno a Forte dei Marmi, la ragazza ha spiegato: "Eccomi qua. Allora ci siamo rimessi in viaggio, purtroppo devo tornare verso Forte dei Marmi perché devo fare dei lavori che non riesco proprio a rimandare".

L'influencer ha anche palesato l'importante motivo che l'ha costretta a mettere in stand-by le sue vacanze in Toscana: "Sono venuta di corsa qui a Roma perché c'è la mia nonnina che non sta molto bene. Quindi ho fatto il prima possibile, ovviamente, e sono corsa qui da lei, ma ora sono dovuta tornare per forza di cose".

Nel dire che una sua cara parente sta affrontando un problema di salute probabilmente serio (l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai detto chiaramente di cosa di tratta), alla giovane le si è rotta la voce ed ha trattenuto a fatica le lacrime.

Ansia per la nonna di Giulia De Lellis

Dopo aver ricacciato indietro le lacrime, Giulia ha reso pubbliche le ragioni per le quali ha dovuto per forza lasciare Roma e la sua famiglia nonostante sua nonna non stia bene.

"Anche se c'è ancora qualcuno che pensa che io non abbia ca... da fare nella vita, in realtà ringraziando Dio ho veramente tanti impegni e tante responsabilità che non posso rimandare", ha fatto sapere la romana tramite il suo profilo Instagram.

C'è stato un altro momento in cui Giulia De Lellis ha fatto fatica a non piangere nelle storie nelle quali ha informato i fan del problema di salute che ha sua nonna, ed è quello in cui ha detto: "Anche se parto veramente a malincuore perché non sono molto tranquilla, però devo tornare a lavorare".

La ragazza ha anche detto che ieri è stata tanto tempo con le sue amate nipoti, con i genitori ed è riuscita anche a rivedere degli amici che vivendo lontano incontra raramente.

Operazione in vista per Giulia De Lellis

Prima di scoprire che sua nonna non sta benissimo, Giulia De Lellis ha avuto un'altra notizia non proprio rassicurante che riguarda il suo stato di salute.

Risalgono a pochi giorni fa, infatti, le storie su Instagram in cui la fashion blogger ha informato i fan di doversi sottoporre a un intervento al naso il prima possibile. Anche se ha precisato che non è nulla di grave, e che nella vita c'è di peggio, la romana non ha nascosto l'ansia che prova nel sapere di doversi prima operare e poi affrontare sedute dal logopedista e altri trattamenti medici.

Non si sa ancora quale sia il problema fisico che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne deve risolvere, ma lei stessa ha fatto sapere che rientrerà a Milano, appena le sarà possibile, per organizzare il tutto.

Andrea Damante è sempre vicino alla compagna (i due stanno trascorrendo le vacanze d'estate a Forte dei Marmi con parenti e amici), ma ieri non era con lei a Roma. Il dj, infatti, è rimasto in Toscana e sta continuando a fare le sue serate nelle discoteche all'aperto di tutta Italia.

Giulia, invece, sta portando avanti vari progetti sia come testimonial che come imprenditrice: la giovane, infatti, è considerata una delle influencer italiane più pagate e in vista con i suoi oltre quattro milioni e mezzo di follower.