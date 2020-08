Luigi Favoloso ed Elena Morali sono insieme da più di sei mesi. La coppia si è giurata amore con un matrimonio a Zanzibar. Giovanni Ciacci, ospite della trasmissione 'Ogni mattina' ha espresso la sua opinione in merito alle nozze di Favoloso e della Morali, affermando di non credere a questa storia d'amore, sostenendo che sia stata creata a tavolino. Dopo aver sentito le dichiarazioni di Giovanni, Luigi Mario, nella serata del 28 agosto, ha pubblicato un messaggio sulle sue storie Instagram, in cui ha replicato alle accuse del costumista.

Luigi Favoloso difende il suo amore per Elena Morali dalle accuse di Ciacci

Favoloso ha pubblicato un messaggio nelle sue storie social, in cui ha espresso la sua opinione in merito alle recenti dichiarazioni di Giovanni Ciacci, mosse contro la sua storia d'amore con Elena Morali. Luigi ha usato come sfondo della storia Instagram, un articolo pubblicato in rete, sull'intervento che il costumista aveva fatto in tv, in cui aveva parlato della storia d'amore di Elena e Luigi. Favoloso ha scritto: ''Nella vita ho imparato a non discriminare le persone per il peso, per l'orientamento sessuale o per il colore della barba, ma affermare che Ciacci sia un cretino mi è ancora concesso?'' Luigi Mario ha proseguito dicendo che ormai la sua relazione con Elena dura da oltre sei mesi e non è finta: ''Ma soprattutto solo un cretino può permettersi, senza che nessuno glielo abbia mai chiesto, di sminuire tute le emozioni provate in questi mesi, di sminuire gratuitamente i miei sentimenti.''

L'augurio di Luigi Favoloso a Ciacci

Nella parte finale del suo messaggio, Luigi Favoloso ha fatto un augurio a Giovanni: ''Che la vita, caro Ciacci, possa regalarti un amore come il nostro, così che magari tu possa capire i sentimenti negli occhi degli altri.

Ciao bello!'. Non è stata la prima volta che Ciacci ha espresso i suoi dubbi sulla storia d'amore fra Elena Morali e Favoloso. Anche nelle ultime puntate di Live - Non è la D'Urso, Giovanni aveva detto di non credere all'amore fra i due fidanzati. Nella puntata domenicale del 21 giugno, in studio c'era stato un duro botta e risposta fra la Morali e Ciacci che, in quell'occasione aveva commentato: "Luigi mi ha chiamato alle 19, dicendomi di parlare bene di Elena e di difenderla.

Ma tu sei indifendibile". Elena Morali aveva suggerito a Giovanni di terminare con gli attacchi: ''Smettila di esser invidioso e cattivo, se non sei contento per me non mi interessa". Al momento la storia d'amore fra la Morali e Favoloso procede alla grande e Luigi, nelle sue storie Instagram ha fatto una dedica d'amore alla sua amata: ''È quando ti ho toccato la prima volta che mi sono innamorato ed è ogni volta che ti tocco che mi innamoro un po' di più, ogni volta un po' di più''.