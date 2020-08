Programmazione d'autunno quasi al via anche per i canali Mediaset. Nei palinsesti della tv di Cologno Monzese ritorneranno appuntamenti tradizionali delle reti come Tu sì que vales, Live non è la D'Urso e Uomini e donne. Pilastro del sabato pomeriggio di Canale 5 rimane Silvia Toffanin con una nuova edizione di Verissimo.

Programmi Mediaset dell'autunno, riprendono Mattino Cinque e Forum

Da lunedì 7 settembre riprenderà Mattino Cinque con la conduzione di Federica Panicucci. Sempre nella mattinata di Canale 5 poi torna una trasmissione storica come Forum con la conduzione di Barbara Palombelli, al via su Canale 5 già il 2 settembre, mentre lo Sportello di Forum andrà in onda dal 4 settembre.

Nel pomeriggio di Canale 5 ovviamente non mancherà Maria De Filippi, dal 7 settembre, con una nuova edizione di Uomini e Donne le cui prime puntate sono già in corso di registrazione in questi giorni di fine agosto. Anche Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso andrà in onda già da lunedì 7 settembre.

L'appuntamento domenicale con Domenica Live tornerà da domenica 13 settembre. Ci saranno anche gli appuntamenti classici con le soap opera di Canale 5. Il sabato pomeriggio rimane invece il "regno" di Silvia Toffanin: da sabato 12 settembre prende il via la nuova edizione di Verissimo.

Canale 5, nel preserale Caduta Libera con Gerry Scotti in onda dal 7 settembre

Prima del telegiornale di Canale 5 delle 20, andrà in onda Gerry Scotti con il suo Caduta Libera che ripartirà il 7 settembre.

Sempre dal mese di settembre - in una collocazione ancora da definire, ma questa volta in prima serata - andrà in onda Chi vuol essere milionario. Striscia la Notizia dopo il Tg5 ripartirà invece da lunedì 28 settembre.

Sempre in prima serata su Canale 5 Live non è la d'Urso ripartirà il 13 settembre, Tu sì que vales riaprirà i battenti sabato 12 settembre.

Il 9 settembre invece ci sarà il debutto della nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. In tema di reality, il 14 settembre prenderà il via anche la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Come nell'ultima edizione al timone ci sarà Alfonso Signorini.

Rete 4 e Italia 1

Tanta informazione nel palinsesto di Rete 4.

Il 14 settembre inizierà la nuova edizione di Stasera Italia, il 10 settembre prenderà il via il nuovo ciclo di trasmissioni di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Dall'8 settembre torna Mario Giordano con Fuori dal Coro. L'11 settembre infine è la data d'avvio di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi.

Infine su Italia 1, l'11 settembre partirà Freedom, oltre il Confine con Roberto Giacobbo, mentre la trasmissione calcistica Tiki Taka ripartirà il 21 settembre con Piero Chiambretti alla guida. Per Le Iene invece la ripresa è prevista solamente da inizio ottobre.